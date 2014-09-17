К Богу мы обращаемся тысячелетиями, потому что Он нам отвечает - Патриарх Кирилл

16 сентября Патриарх Кирилл совершил молебен в кафедральном соборе святого пророка Божия Илии в Комсомольске-на-Амуре (Россия). По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим со словом.

"...Господь вооружил человека способностью воспринимать полноту бытия не только разумом, постигать мир не только посредством математических расчетов и приборов, но и видеть мир, в том числе скрытый мир другого человека, сердцем, чувствами своими. То, что мы называем интуицией, есть некая действительно врожденная способность видеть то, что невидимо, чувствовать то, что неощутимо руками.

И это заложенное Богом в природу человека чувство, которое мы называем религиозным чувством... для того, чтобы это чувство заработало, нужно было взглянуть внутрь самого себя, или пристально посмотреть на другого человека, или, взирая на умершего отца или мать, задаться вопросом: а что означает моя жизнь?

Вот прошли эти 70-80 лет, которые прожил человек, — он столько делал, он строил город, он созидал, ― а теперь что? Всё закончилось тем, что он обратился в прах, к которому и прикоснуться нельзя? В чем же заключается тайна человеческой жизни? Это вечные вопросы, и если мы отвечаем на них отрицательно: дальше нет ничего, всё этим прахом заканчивается, ― то зачем и город тогда возводили, и самолеты зачем строили, и наукой тогда зачем заниматься? Кто-то скажет: для будущих поколений.

А разве будущие поколения имеют бОльшую значимость, чем нынешние... Каждый человек обладает непреходящей ценностью, и поэтому невозможно сказать, что один живет для другого, того, кому предстоит жить в будущем. Каждый проживает свою собственную жизнь — со своими смыслами, со своей системой ценностей, и если исключить перспективу вечности, то эта жизнь лишается смысла...

С Богом можно разговаривать так же, как с человеком. Он понимает любой язык, Он понимает движения души, Он знает все. И для того чтобы Божественная сила, Божественная благодать прикасалась к нам, чтобы она входила в нашу жизнь, чтобы она умножала наши физические, умственные, нравственные возможности, духовные силы, мы должны просить об этом Бога. И Господь отвечает; а если бы не отвечал, никто бы к Нему и не обращался. Это обычная житейская мудрость ― не просить того, кто тебе отказал. Может быть, раза два или три, но на четвертый к тому, кто нам отказал, мы уже не обращаемся. А к Богу мы обращаемся тысячелетиями, потому что Он нам отвечает..."

По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

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