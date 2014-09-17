По святым местам: мир от Сергия Радонежского

Троицкий собор. Очереди к мощам — как прежде в мавзолей Ленина.

В этом году, 8 октября, православный мир будет отмечать 700-летие величайшего святого — преподобного Сергия Радонежского. Современным мирским умом святость батюшки Сергия просто непостижима. Например, как можно жить в полной изоляции в чаще леса, а последний хлеб отдавать… медведю? Как можно помирить разъяренных и обиженных князей, готовых убить друг друга? Как можно строить дом за три заплесневелые хлебные корочки? Как можно оживить умершего младенца и сказать: "Это не чудо. Я просто его отогрел". Чтобы понять батюшку Сергия — великого и удивительного православного миротворца, мы решили пройти путь паломника и посетить его обитель — Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

Вход в лавру. Фрески с изображением жития преподобного Сергия.

ВЗЯТИЕ МОСКВЫ. Путь из Киева в Сергиев Посад (Московской области) неблизкий, а в нынешней ситуации конфликта между Украиной и Россией — еще более непростой. Родные переживали, что российские пограничники за фотокамеры могут высадить нас из вагона "как шпионов". Друзья советовали не показывать удостоверений журналистов. Не прибавила оптимизма и вооруженная охрана у поезда на киевском ж/д вокзале, пропускавшая только пассажиров, как в зону боевых действий. Вот тебе, матушка, и Юрьев день, в поезде "Киев—Москва". Если зашел в вагон, уже не выйдешь! К счастью, в итоге ни собак, ни грубых досмотров, ни высадок с поезда не было.

От Москвы до Сергиева Посада — 120 км. Их лучше всего проехать на электричке, чтобы не попасть в пресловутые московские пробки, которые в десять раз длиннее киевских. Полтора часа в электричке, две остановки маршруткой — и мы уже в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Стоим на черной брусчатке Красногорской площади в окружении множества непуганых ручных голубей, паломников с рюкзачками и китайцев с зонтиками и стрекочущими каждую минуту фотоаппаратами.

ПОНЯТЬ ЛАВРУ. "Не все знают, что при входе в лавру через Святые врата нужно поклониться иконам родителей преподобного Сергия, таково его завещание", — говорит наш проводник, диакон Сергий (Гриднев). Лавра — стратегический объект для православного мира. Стены ее в форме пятиугольника, шириной 6 м и высотой 10 м. Каждый храм — словно богатырь в латах. Стены толщиной в полтора метра, купола — словно шлемы богатырские. "Говорят, чтобы понять Россию – нужно понять Троице-Сергиеву лавру, — добавляет наш второй гид, монах Парфений. — Это не просто монастырь, а крепость, С северо-востока она защищала подступы к Москве. По истории известно: от того, выстоит лавра или нет, зависела судьба всего государства. А захватывали ее всего один раз за 680 лет, вскоре после смерти преподобного Сергия. Накануне игумену обители Никону снится сон: является ему преподобный Сергий и говорит: "Уходите, лавра будет захвачена татарами и сожжена". Братия взяла что смогла, а что не вместилось — закопали в лесу и ушли. Когда татары захватили лавру, то ничего ценного в ней не нашли. Со зла хан Эдигей просто сжег пустой деревянный монастырь. Спустя годы монахи вернулись и по летописям даже не сразу смогли найти могилу преподобного Сергия. А когда начали копать фундамент для строительства уже каменного Троицкого собора, то обнаружили мощи преподобного Сергия!". В 15 веке собор расписали Андрей Рублев и Даниил Черный. Правда, оригиналы не сохранились. Роспись, которую мы видим, выполнена в 17 веке, но воспроизводит древнюю.

Иконы Рублева. После пожара воссозданы с максимальной точностью.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ. В Троицкий собор каждый день выстраиваются длинные очереди по 100 человек и больше — чтобы поклониться мощам прп Сергия Радонежкого. Монахи провели нас мимо всей очереди к серебряной раке с мощами, которую подарил обители еще Иван Грозный. "Батюшка, даже журналисты знают, что перед святыми все равны, и без очереди к мощам проходить нельзя, — занервничала я. — Не очень хочу, чтобы преподобный Сергий являлся мне во сне и упрекал, что прошла без очереди". "Преподобный Сергий — это близкий человек, всегда тебя там ждет, выслушает и поможет. У вас же — миссия миротворческая. Скорее всего батюшка Сергий простит", — успокоили монахи. Люди, стоящие в очереди, молча расступились и пропустили нас. Под чтение неусыпной молитвы и моя молитва сложилась сама собой: "Преподобный Сергий, моли Бога о нас, о мире в Украине! Помири наши страны, как прежде ты мирил князей, вразуми и благослови всех нас!". В ответ я почувствовала тонкое благоухание, идущее от раки преподобного.

Нас провели через большую кованую дверь в Никоновскую церковь — место захоронения второго игумена и ученика батюшки Сергия — прп Никона Радонежского. Оказалось, что здесь новопостриженные монахи проводят первые трое суток своей иноческой жизни, получая духовное наставление от святых отцов. Здесь же хранится Вселенская святыня — частица камня Гроба Господнего, привезенная из Иерусалима в 19 веке. "Паломники едут в Иерусалим, чтобы прикоснуться к святыне, но немногие знают, что для этого надо открыть маленькую дверцу над нынешней мраморной плитой, закрывающей Гроб Господень. А у нас частица вот, перед вами. Хотите приложиться?" — спросили монахи. Обычно паломники касаются святыни через стекло, но в тот день все было иначе. Нам открыли стеклянный купол, позволили приложиться к частице и вознести молитву за нашу страну и мир. Камень оказался теплым, словно долго был на солнышке! А наш фотокор утверждает, что, поцеловав святыню, на губах ощутил сладкий вкус.

Поклон преподобному Сергию. Здесь читается неусыпная молитва.

ЧУДЕСА. "Как и мир, так и наша обитель чудесами благодати Божией наполнена, но говорить об этом хочет не каждый, это таинство, — отвечает монах Парфений на вопрос о необычных случаях в лавре. — До революции чудеса документировались, собиралась комиссия, составлялись документы. Сейчас эта традиция только возрождается, но есть и задокументированные чудеса". "В конце 90-х годов Людмила из Одинцово (Московской обл.) рассказала, что у семьи их друзей-офицеров украли коляску с 8-месячной дочкой, — вспоминает отец Валерий (Духанин). — Обыскали весь город, но ребенка не нашли. Коляску обнаружили за чертой города, пустой. Людмила с мужем поехала в Троице-Сергиеву лавру, так как слышала, что у мощей прп Сергия могут происходить чудеса. Людмила и супруг помолились у мощей, чтобы пропавшую девочку нашли и чтобы Бог благословил их детьми. На следующий день потерянную малышку обнаружили целой и невредимой, завернутой в одеяльце, на коврике возле квартиры родителей! А Людмила вскоре забеременела. Через два месяца ей приснился сон. Идет к ней прп Сергий, в белом свете, улыбается и спрашивает: "Ну что? Ты довольна?" Сына родители назвали Сергием".

"Есть история о греческом священнике Димитрасе, — добавляет диакон Сергий. — Он, потеряв друга, в отчаянии отправился на Афон. Но в первую ночь попасть туда не смог из-за шторма, остался в гостинице в Уранополисе. Снится ему сон: с иконы Святой Троицы сходит к нему святой и говорит, что он — Сергий Радонежский. "Знаю, что ты очень переживаешь о своем друге, — говорит преподобный. — Не переживай, он с нами, с ним все хорошо!". Утром монахи из России рассказали, кто такой Сергий Радонежский. Через два дня Димитрас звонит родственникам умершего друга, а те рассказывают: умерший явился во сне матери и успокоил: "Со мной все хорошо. Через два дня отец Димитрас вам все расскажет". С тех пор Димитрас стал добиваться поездки в Россию. Однако ничего не получалось, консульство не пускало. В отчаянии он зашел в иконную лавку, купил иконку прп Сергия и стал усердно ему молиться. На следующий же день позвонили из консульства и сказали, что документы готовы".

Частичка Гроба Господнего. Открыли для нашей молитвы о мире.

ТАЙНЫ. "Самая большая тайна — человеческая душа, — уверен монах Парфений. — Потому что именно в ней происходит все самое сокровенное. И главное чудо на Земле — нравственное преображение человека — тоже происходит именно в ней. Бывают случаи, когда Господь чудесным образом призывает к себе. Например, мой наставник игумен Михей Тимофеев стал звонарем необычным образом. Будучи келейником, увидел сон: внутри Троицкого собора рака с мощами стоит не на своем обычном месте, а напротив царских врат. Вместо мощей в раке – благоуханное миро, и каждый монах черпает оттуда. Ему на руку тоже попадает капля и начинает по всему телу растекаться необъяснимой радостью. Он эту капельку зажал и выбежал из храма. Проснулся в состоянии радости и рассказал сон своему наставнику. А тот предположил: "Батюшка Сергий подарил тебе особый дар, которым ты послужишь Богу". И действительно, через некоторое время келейник Михей обрел дарование — быть звонарем, и отслужил этим монастырю 26 лет. Будучи очень болен, он передвигался на двух палочках. Чтобы успеть к службе вовремя, поднимался на колокольню за час! Вот вам и чудеса".

Пернатые посетители. Голуби в лавре просто ручные и вечно голодные.

Явление Богородицы и секрет мира

В Никоновском приделе есть Серапионова палата с огромным количеством святынь (их более 500! Например, частичка ризы Пресвятой Богородицы, правая рука первого христианского мученика Стефана, крест, подаренный прп Сергию Радонежскому константинопольским патриархом). Название палаты — от захоронений угодников Божиих: архиепископа Серапиона Новгородского, святителя Иосава, который крестил Ивана Грозного, и Дионисия Радонежского — игумена монастыря в 17 веке. "На этом самом месте была келья преподобного Сергия, где ему явилась Богородица, — рассказывает нам диакон Сергий. — Однажды, окончив петь канон Пресвятой Деве Марии, преподобный сказал своему ученику Михею: "Сейчас будем иметь чудесное и неизреченное посещение". Тут раздался голос: "Пречистая грядет", — и святой вышел в притвор. Вокруг него осиял яркий свет, и прп Сергий увидел Деву Марию с апостолами Петром и Иоанном. А Михей, почувствовав себя недостойным даже смотреть на Богородицу, закрыл лицо руками. На месте этого явления висит икона, а люди здесь часто исцеляются".

"Феномен преподобного Сергия, который мирил враждующих словами, — в благоухании святой души, — объясняет монах Парфений. — Бывает, стоит старец и что-то обычное говорит, а покой от его слов, благоухание святой души так чувствуется, что даже неверующие не хотят отходить. Если такой человек еще и благословит — ощущение, словно и в тебя перетекла благодать. Эти люди и несут мир".

Молитва россиян об Украине

Заговорили и о войне на востоке Украины. В ответ монахи принесли страничку с молитвой, которая каждый день читается на литургии во всех православных храмах:

"Господи Иисусе Христе Боже наш, призри милостивным Твоим оком на скорбь и многоболезненный вопль чад Твоих, в земле украинстей сущих. Избави люди Твоя от междоусобныя брани, утоли кровопролития, отврати належащия беды. Лишенныя крова введи в домы, алчущия напитай, плачущия утеши, разделенныя совокупи. Не остави стадо Свое, от сродник своих во озлоблении сущих, умалитися, но скорое примирение яко щедр даруй. Ожесточенных сердца умягчи и к Твоему познанию обрати. Мир Церкви Твоей и верным чадам ея подаждь, да единем сердцем и едиными усты прославим Тя, Господа и Спасителя нашего во веки веков. Аминь!".

Анастасия Белоусова, газета "Сегодня".