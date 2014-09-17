В Киеве при Ионинском монастыре учат оказывать первую медицинскую помощь

При Ионинском монастыре столицы открылись курсы по оказанию первой медицинской помощи.

Как сообщает сайт волонтерского движения "Молодость неравнодушна", лекции ведут врач Ирина из Донецка и медсестра Татьяна из Горловки — люди, которым волонтеры «Молодости не равнодушна!» помогают здесь, в Киеве.

14 сентября на территории монастыря состоялось второе занятие. Медики показали волонтерам, как делать непрямой массаж сердца, рассказали, что может вернуть к жизни человека, у которого не прощупывается пульс.

На следующий день волонтеры, желающие помогать раненым, а также всем людям, нуждающимся в неотложной медицинской помощи, побывали на Кафедре медицины катастроф (Центр Реаниматологии) на территории Больницы Скорой Помощи на Левом берегу.

Здесь проходили курсы оказания первой помощи бойцы нескольких элитных подразделений и охрана президента Украины. Медик с 15 летним стажем, человек спасавший людей в самых невероятных условиях, Олег Зиневич показал волонтерам основы Байсик Лайф Суппорт — курса по поддержанию жизни, разработанного ведущими мировыми специалистами. Волонтеры учились квалифицированно оценивать состояние больного и оказывать первую помощь.

Следующее занятие по оказанию первой неотложной медицинской помощи, уходу за ранеными и паллиативной помощи лежачим больным, состоится воскресенье, 21 сентября, в 15:00 в Ионинском монастыре. Сбор участников возле центрального входа в храм.

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