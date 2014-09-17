18 тонн гуманитарного груза отправили в зону АТО верующие с Волыни

Протоиерей Степан Ярема, настоятель храма св. ап. Андрея Первозванного в селе Струмовка на Волыни, совместно с мирянами инициировал благотворительную акцию по сбору продуктов в зону АТО, приобщившись к столичной инициативе «Милосердие без границ».

Все желающие имели возможность помочь продуктами украинским воинам и мирным людям на Востоке Украины.

К акции также присоединился благочинный Млиновского района Ровенской области протоиерей Андрей Иванейко с верующими, а также предприниматели-благотворители.

Всего собрали около 18 тонн продуктов, общая стоимость которых составляет более 40 тыс. грн.

Собранная помощь является не первой от верующих села Струмовка. Неделю назад они приобщались к сбору продуктов для батальона «Азов». На поддержку украинского войска и мирных жителей Востока направлена деятельность всей епархии.

По материалам сайта Волынской епархии УПЦ