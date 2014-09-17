В Киево-Печерской лавре 21 сентября откроются XIV Международные Успенские чтения

XIV Международные Успенские чтения на тему «Общение-communio-koinonia: истоки, пути осмысления и воплощения» откроются 21 сентября в 14.00 в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, в актовом зале Киевской духовной академии (45-й корпус).

Как сообщает сайт "Православие в Украине" чтения продлятся 4 дня, до вечера 24 сентября.

Участники Успенских чтений поделятся своими соображениями о богословии общении, роли общения в евхаристической и духовно-аскетической жизни, о значении общения для диалога между Церквями, о становлении личности и преодолении кризиса современной культуры, роль общения в сохранении европейских ценностей, эсхатологическое измерение общения.

На конференции выступят известные богословы, философы, ученые, культурологи - как отечественные, так и зарубежные.

Прозвучат доклады Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, митрополита Бориспольского Антония, епископа Львовского и Галицкого Филарета, архимандрита Кирилла (Говоруна) (Йельский университет, США), Анн-Мари Пельтье (Париж), Сергея Хоружого (Москва), свящ. Франческо Браски(Милан), диакона Василия (Карла Христиана) фельми из (Германия), брата Адальберто Майнарди(монастырь Бозе, Италия), игумена Арсения (Соколова) (Бейрут), брата Ришара (община Тэзе, Франция), Марек Кита (Краков), свящ. Владимира Зелинского (Италия), свящ. Фйоренцо Эмилио Реати (Италия), Адриано делл 'Аста (Милан), Елены Глазовой (США), Александра Филоненко (Харьков) и др.

В рамках чтений состоится презентация книг, недавно вышедших в издательстве «Дух и литера» - труды выдающегося богослова-библеиста Анн-Мари Пельтье «Библейские чтения: у истоков европейской культуры» и сборника прошлых Успенских чтений «Предание и перевод».