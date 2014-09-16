Священный Синод УПЦ под председательством митрополита Онуфрия реорганизовал церковные структуры и провел кадровые изменения

В Успенской Киево-Печерской лавре под председательством митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия 16 сентября состоялось заседание Священного Синода УПЦ, на котором были реорганизованы церковные структуры и проведены кадровые изменения.

В Киево-Печерской лавре состоялось заседание Священного Синода УПЦ (журналы от 16 сентября)

В частности, были рассмотрены вопросы по реорганизации Синодальных учреждений Украинской Православной Церкви. Образован Митрополичий Совет по культуре под председательством Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. В состав Митрополичьего Совета по вопросам культуры включен Синодальный отдел Украинской Православной Церкви «Миссия “Церковь и культура”». Создан Синодальный просветительский отдел Украинской Православной Церкви. Его Председателем назначен протоиерей Георгий Коваленко.

Синодальный информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви превращен в Синодальный информационный отдел Украинской Православной Церкви. Председателем Синодального информационного отдела Украинской Православной Церкви назначен епископ Ирпенский Климент.

Для организации и поддержки социальных инициатив образован Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам. Председателем назначен протоиерей Владислав Диханов.

Реорганизован Отдел благотворительности и социального служения путем присоединения его к Синодальному отделу Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам.

Функции Комитета по биоэтике и этическим вопросам отнесены к компетенции Синодального отдела Украинской Православной Церкви по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских заведений.

Вопрос пастырской опеки воинов-интернационалистов отнесен к компетенции Синодального отдела Украинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины.

Также, по решению Священного Синода произошли следующие кадровые изменения.

Митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор назначен Председателем Церковного Суда Украинской Православной Церкви.

Управляющим Черновицко-Буковинской епархией назначен архиепископ Хотинский Мелетий.

Епископом Хотинским, викарием Черновицко-Буковинской епархии назначен архимандрит Евсевия (Дудка).

Епископом Краснолиманским, викарием Горловской епархии назначен епископ Алипий (Погребняк).

Викарным епископом Одесской епархии отныне является архимандрит Виктор (Быков), клирик Одесской епархии.

Епископом Угольським, викарием Хустской епархии назначен епископ Антоний (Боровик).