Синодальный отдел по благотворительности УПЦ передал Святогорской лавре лекарства на сумму 200 тыс. грн.

Синодальный отдел по благотворительности и социальному служению Украинской Православной Церкви доставил в Успенскую Святогорскую Лавру очередную партию гуманитарного груза. Об этом сообщает "Православие в Украине".

«Во исполнение решения Священного Синода Украинской Православной Церкви от 19 июня 2014 об оказании помощи пострадавшим жителям Донецкой и Луганской областей Синодальный отдел по благотворительности и социальному служению УПЦ организовал очередной гуманитарный груз.

На этот раз были собраны медикаменты ― 170 наименований ― для взрослых и детей на суму 200000 грн.

Гуманитарный груз доставлен в Успенскую Святогорскую Лавру Донецкой области.

Медикаменты предназначены для 500 пострадавших мирных жителей, а также для местных медицинских учреждений и нуждающихся Горловской и Славянской епархии УПЦ», ― говорится в сообщении отдела.