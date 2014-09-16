Синодальный отдел по благотворительности УПЦ передал Святогорской лавре лекарства на сумму 200 тыс. грн.

16:42, 16 сентября 2014
Православие
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Синодальный отдел по благотворительности и социальному служению Украинской Православной Церкви доставил в Успенскую Святогорскую Лавру очередную партию гуманитарного груза. Об этом сообщает "Православие в Украине".

«Во исполнение решения Священного  Синода Украинской Православной Церкви  от 19 июня 2014  об оказании помощи  пострадавшим жителям Донецкой и Луганской областей Синодальный отдел по  благотворительности  и социальному  служению УПЦ  организовал очередной гуманитарный груз.

На этот раз были собраны медикаменты ― 170 наименований ― для  взрослых и детей на суму 200000  грн.

Гуманитарный груз доставлен в Успенскую Святогорскую Лавру Донецкой области.

Медикаменты предназначены для 500 пострадавших мирных жителей, а также для местных медицинских учреждений и нуждающихся  Горловской и Славянской епархии УПЦ», ― говорится в сообщении отдела.

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