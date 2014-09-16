В Киево-Печерской лавре состоялось заседание Священного Синода УПЦ (журналы от 16 сентября, укр.)

16 вересня у Синодальному залі резиденції Предстоятеля Української Православної Церкви у Святій Успенській Києво-Печерській лаврі під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія розпочалося засідання Священного Синоду УПЦ.

Перед початком засідання Синоду Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію в домовому храмі Резиденції Предстоятеля. За богослужінням молилися всі члени Священного Синоду.

Ж У Р Н А Л № 39

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

МАЛИ МІРКУВАННЯ про діяльність Церковного Суду Української Православної Церкви.

УХВАЛИЛИ:

1.У зв’язку з обранням митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія Митрополитом Київським і всієї України, звільнити його з посади голови Церковного Суду Української Православної Церкви.

2. Головою Церковного Суду Української Православної Церкви призначити Преосвященного митрополита Кам’янець-Подільського і Городоцького Феодора.

3.Ввести Преосвященного митрополита Кам’янець-Подільського і Городоцького Феодора до складу постійних членів Священного Синоду Української Православної Церкви.

Про що надіслати відповідні Укази.

Ж У Р Н А Л № 40

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Інформацію Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія про призначення єпархіального архієрея Чернівецько-Буковинської єпархії.

УХВАЛИЛИ:

1. Керуючим Чернівецько-Буковинською єпархією призначити Преосвященного архієпископа Хотинського Мелетія, звільнивши його з посади вікарія Чернівецько-Буковинської єпархії.

2.Єпископом Хотинським, вікарієм Чернівецько-Буковинської єпархії бути архімандриту Євсевію (Дудці), клірику Чернівецько-Буковинської єпархії, звільнивши його з посади намісника (ігумена) Іоанно-Богословського Хрещатицького чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії Української Православної Церкви (с. Хрещатик Заставнівського району Чернівецької області).

3.Наречення та хіротонію архімандрита Євсевія (Дудки) в єпископа Хотинського, вікарія Чернівецько-Буковинської єпархії звершити в м. Києві.

Про що надіслати відповідні Укази.

Ж У Р Н А Л № 41

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

ІнформаціюБлаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія про призначення архімандрита Серафима (Дудки) намісником (ігуменом) Іоанно-Богословського Хрещатицького чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії Української Православної Церкви (с. Хрещатик Заставнівського району Чернівецької області).

УХВАЛИЛИ:

Призначити на посаду намісника (ігумена) Іоанно-Богословського Хрещатицького чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії Української Православної Церкви (с. Хрещатик Заставнівського району Чернівецької області) архімандрита Серафима (Дудку).

ЖУ Р Н А Л № 42

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Інформацію Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія про призначення вікарного єпископа Горлівської єпархії.

УХВАЛИЛИ:

Єпископом Краснолиманським, вікарієм Горлівської єпархії призначити Преосвященного єпископа Аліпія (Погребняка).

Про що надіслати відповідний Указ.

Ж У Р Н А Л № 43

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Луганського і Алчевського Митрофана, голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків, про участь делегації Української Православної Церкви у Круглому столі лідерів церков та релігійних організацій України та Росії, що проходив у місті Осло (Норвегія) 9-11 вересня 2014 року.

Довідка:

З 9 по 11 вересня 2014 року на запрошення Норвезького Біблійного Товариства та з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, делегація Української Православної Церкви на чолі з головою Відділу зовнішніх церковних зв’язків Преосвященним митрополитом Луганським і Алчевським Митрофаном перебувала в м. Осло (Норвегія), де брала участь у Круглому столі з проведення діалогу між головами церков та релігійних організацій України та Росії.

До складу делегації також увійшли — заступник голови ВЗЦЗ УПЦ протоієрей Миколай Данилевич та співробітник Відділу священик Віталій Поліщук.

У ході проведення багатосторонньої зустрічі було обговорено низку проблем, пов’язаних з врегулюванням кризової ситуації на Сході України та прийнято спільне Комюніке.

УХВАЛИЛИ:

1.Рапорт взяти до відома.

2.Вважати корисною в подальшому участь представників Української Православної Церкви у заходах, спрямованих на припинення збройного протистояння на Сході України.

Ж У Р Н А Л № 44

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Бориспільського і Броварського Антонія, ректора Київської духовної академії і семінарії про Положення про стипендію імені Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана).

Довідка:

Відповідно до п.5 Постанови Собору єпископів Української Православної Церкви, який відбувся 13 серпня 2014 року, Священному Синоду Української Православної Церкви було доручено створити Положення про Синодальну стипендію імені Блаженнішого Митрополита Володимира для кращих студентів Київської духовної академії і семінарії.

УХВАЛИЛИ:

Прийняти Положення про стипендію імені Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана).

Ж У Р Н А Л № 45

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного єпископа Львівського і Галицького Філарета про відчуження нерухомого майна за адресою: м. Львів, вул. Пекарська 57-59, будівля №3, літера «А2» (площею 501,6 кв.м), що належить Львівській єпархії Української Православної Церкви на праві власності.

УХВАЛИЛИ:

1.Благословити (надати дозвіл) Львівській єпархії Української Православної Церкви відчуження нерухомого майна за адресою: м. Львів, вул. Пекарська 57-59, будівля №3, літера «А2» (площею 501,6 кв.м), що належить Львівській єпархії на праві власності.

2. Умови передачі зазначеного майна визначити Єпархіальній раді Львівської єпархії Української Православної Церкви.

Ж У Р Н А Л № 46

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного єпископа Ровеньківського і Свердловського Пантелеімона, голови Синодального відділу Української Православної Церкви у справах сім’ї про прийняття та реєстрацію Статуту релігійної організації «Місія Синодальний відділ Української Православної Церкви у справах сім’ї».

УХВАЛИЛИ:

Благословити прийняти та зареєструвати Статут релігійної організації «Місія Синодальний відділ Української Православної Церкви у справах сім’ї».

Ж У Р Н А Л № 47

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного архієпископа Херсонського і Таврійського Іоанна, голови Синодальної Комісії по канонізації святих, про причислення до лику місцевошанованих святих Полтавської єпархії єпископа Полтавського і Переяславського Іларіона (Юшенова) (+1904).

Розглянувши житіє, труди, подвиги та враховуючи народне шанування єпископа Полтавського і Переяславського Іларіона (Юшенова) —

УХВАЛИЛИ:

1. Благословити місцеве прославлення та шанування в межах Полтавської єпархії єпископа Полтавського і Переяславського Іларіона (Юшенова).

2. Затвердити іконописне зображення Святого.

3. Затвердити представлені проекти тропаря і кондака Святому.

4.Пам’ять святителя Іларіона (Юшенова), єпископа Полтавського і Переяславського звершувати в день його прославлення.

5.Піднести подяку Всемилостивому Богу, дивному у святих Своїх, що явив нам нового молитовника за Святу Церкву та наш народ.

Ж У Р Н А Л № 48

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного архієпископа Херсонського і Таврійського Іоанна, голови Синодальної Комісії по канонізації святих, про причислення до лику місцевошанованих святих Черкаської єпархії Варфоломія Бондаренка (+1931).

Розглянувши житіє, труди, подвиги та враховуючи народне шанування Варфоломія Бондаренка —

УХВАЛИЛИ:

1.Благословити місцеве прославлення та шанування в межах Черкаської єпархії Варфоломія Бондаренка.

2. Затвердити іконописне зображення Святого.

3. Затвердити представлені проекти тропаря, кондака і молитви Святому.

4.Останки блаженного Варфоломія Чигиринського вважати святими мощами.

5.Пам’ять блаженного Варфоломія Чигиринського звершувати в день його преставлення 4 / 17 жовтня (старий / новий стиль) та обрітення мощей 7 / 20 лютого (старий / новий стиль).

6. Піднести подяку Всемилостивому Богу, дивному у святих Своїх, що явив нам нового молитовника за Святу Церкву та наш народ.

Ж У Р Н А Л № 49

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного єпископа Ірпінського Климента, голови Календарної комісії Української Православної Церкви про внесення імені святого Стефана ІІІ Великого, благовірного Молдавського господаря, в Церковний календар Української Православної Церкви з встановленням дня пам’яті 2 / 15 липня (старий/новий стиль).

Довідка:

Святий Стефан ІІІ Великий був канонізований Румунською Православною Церквою у 1992 році.

Сьогодні, в окремих регіонах Української Православної Церкви святий Стефан ІІІ Великий має широке шанування, а на його честь збудовані та освячені храми.

УХВАЛИЛИ:

1.Благословити внесення імені святого Стефана ІІІ Великого, благовірного Молдавського господаря, в місяцеслов Української Православної Церкви з встановленням дня пам’яті 2 / 15 липня (старий/новий стиль).

2. Календарній комісії внести відповідні зміни до Церковного календаря Української Православної Церкви.

Ж У Р Н А Л № 50

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного єпископа Конотопського і Глухівського Романа про призначення монахині Софії (Лотоцької) на посаду настоятельки Свято-Харалампіївського жіночого монастиря Конотопської єпархії Української Православної Церкви (с. Гамаліївка Шосткинського району Сумської області) з возведенням у сан ігумені та возложенням наперсного хреста за посадою.

УХВАЛИЛИ:

Призначити на посаду настоятельки Свято-Харалампіївського жіночого монастиря Конотопської єпархії Української Православної Церкви (с. Гамаліївка Шосткинського району Сумської області) монахиню Софію (Лотоцьку) з возведенням в сан ігумені та возложенням наперсного хреста за посадою.

Ж У Р Н А Л № 51

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного архієпископа Херсонського і Таврійського Іоанна про звільнення ігумені Анастасії (Бернацької) з посади настоятельки Благовіщенського жіночого монастиря Херсонської єпархії Української Православної Церкви (с. Приозерне Комсомольського району Херсонської області), згідно з поданим проханням.

УХВАЛИЛИ:

Звільнити ігуменю Анастасію (Бернацьку) з посади настоятельки Благовіщенського жіночого монастиря Херсонської єпархії Української Православної Церкви (с. Приозерне Комсомольського району Херсонської області), згідно з поданим проханням.

Ж У Р Н А Л № 52

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Інформацію Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія про звільнення ігумені Анастасії (Гуцол) з посади настоятельки жіночого монастиря на честь святої Анастасії Київської Київської єпархії Української Православної Церкви (с. Ковалівка Васильківського району Київської області), згідно з поданим проханням.

УХВАЛИЛИ:

Звільнити ігуменю Анастасію (Гуцол) з посади настоятельки жіночого монастиря на честь святої Анастасії Київської Київської єпархії Української Православної Церкви (с. Ковалівка Васильківського району Київської області), згідно з поданим проханням.

Ж У Р Н А Л № 53

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

Слухали:

Рапорт Преосвященного митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела про призначення вікарного єпископа Одеської єпархії.

УХВАЛИЛИ:

1.Єпископом Арцизьким, вікарієм Одеської єпархії бути архімандриту Віктору (Бикову), клірику Одеської єпархії.

2. Наречення та хіротонію архімандрита Віктора (Бикова) у єпископа звершити в м. Києві.

Про що надіслати відповідний Указ.

Ж У Р Н А Л № 54

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела про встановлення в межах Одеської єпархії місцевого святкування на честь ікони Божої Матері «Благоуханний цвіт» 14/27 листопада (старий/новий стиль).

УХВАЛИЛИ:

Благословити встановлення в межах Одеської єпархії місцевого святкування на честь ікони Божої Матері «Благоуханний цвіт» 14 / 27 листопада (старий/новий стиль).

Ж У Р Н А Л № 55

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

МАЛИ МІРКУВАННЯ про призначення вікарного єпископа Хустської єпархії.

УХВАЛИЛИ:

Єпископом Угольським, вікарієм Хустської єпархії призначити Преосвященного єпископа Антонія (Боровика).

Про що надіслати відповідний Указ.

Ж У Р Н А Л № 56

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

МАЛИ МІРКУВАННЯ про реорганізацію Синодальних установ Української Православної Церкви.

УХВАЛИЛИ:

1. У зв’язку з розширенням культурно-просвітницької сфери діяльності Української Православної Церкви утворити Митрополичу Раду з питань культури під головуванням Митрополита Київського і всієї України Онуфрія.

2. До складу Митрополичої Ради з питань культури включити Синодальний відділ Української Православної Церкви «Місія “Церква і культура”».

3.Утворити Синодальний просвітницький відділ Української Православної Церкви та включити його до складу Митрополичої Ради з питань культури.

4.Головою Синодального просвітницького відділу Української Православної Церкви призначити протоієрея Георгія Коваленка, звільнивши його з посади голови Синодального інформаційно-просвітницького відділу Української Православної Церкви.

5. Головам Синодального відділу «Місія “Церква і культура”» ігумені Серафимі (Шевчик) та Синодального просвітницького відділу Української Православної Церкви протоієрею Георгію Коваленку на наступне засідання Священного Синоду Української Православної Церкви надати проект Положення про Митрополичу Раду з питань культури та її склад.

6. Реорганізувати Синодальний інформаційно-просвітницький відділ Української Православної Церкви, шляхом перетворення у Синодальний інформаційний відділ Української Православної Церкви.

7. Головою Синодального інформаційного відділу Української Православної Церкви призначити Преосвященного єпископа Ірпінського Климента, вікарія Київської Митрополії.

8.З урахуванням необхідності ефективної, скоординованої і системної діяльності Церкви у сфері гуманітарного забезпечення, а також організації та підтримки соціальних ініціатив в українському суспільстві, утворити Синодальний відділ Української Православної Церкви з соціально-гуманітарних питань.

9.Головою Синодального відділу Української Православної Церкви з соціально-гуманітарних питань призначити протоієрея Владислава Діханова.

10. Реорганізувати Відділ по благодійності та соціальному служінню при Священному Синоді Української Православної Церкви, шляхом приєднання до Синодального відділу Української Православної Церкви з соціально-гуманітарних питань.

11. Звільнити архідиякона Сергія Косовського з посади голови Відділу по благодійності та соціальному служінню при Священному Синоді Української Православної Церкви.

12.Ліквідувати Комітет з біоетики та етичних питань при Священному Синоді Української Православної Церкви.

13.Звільнити Преосвященного єпископа Макарівського Іларія, вікарія Київської Митрополії з посади голови Комітету з біоетики та етичних питань при Священному Синоді Української Православної Церкви.

14.Функції Комітету з біоетики та етичних питань віднести до компетенції Синодального відділу Української Православної Церкви з питань охорони здоров’я та пастирської опіки медичних закладів.

15. Ліквідувати Синодальний відділ Української Православної Церкви у справах пастирської опіки воїнів-інтернаціоналістів.

16.Звільнити Преосвященного єпископа Боярського Феодосія, вікарія Київської Митрополії з посади голови Синодального відділу Української Православної Церкви у справах пастирської опіки воїнів-інтернаціоналістів.

17. Питання пастирської опіки воїнів-інтернаціоналістів віднести до компетенції Синодального відділу Української Православної Церкви із взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України.

Про що надіслати відповідні Укази.

ОНУФРІЙ, МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ,

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

Члени Священного Синоду:

АГАФАНГЕЛ, МИТРОПОЛИТ ОДЕСЬКИЙ І ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ

ЛАЗАР, МИТРОПОЛИТ СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ І КРИМСЬКИЙ

МАРК, МИТРОПОЛИТ ХУСТСЬКИЙ І ВИНОГРАДІВСЬКИЙ

ІЛАРІОН, МИТРОПОЛИТ ДОНЕЦЬКИЙ І МАРІУПОЛЬСЬКИЙ

ПАВЕЛ, МИТРОПОЛИТ ВИШГОРОДСЬКИЙ І ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ

МИТРОФАН, МИТРОФАН ЛУГАНСЬКИЙ І АЛЧЕВСЬКИЙ

СЕРГІЙ, МИТРОПОЛИТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ І КРЕМЕНЕЦЬКИЙ

МИТРОФАН, АРХІЄПИСКОП ГОРЛІВСЬКИЙ І СЛОВ’ЯНСЬКИЙ

ПАНТЕЛЕІМОН, АРХІЄПИСКОП ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ І КОЛОМИЙСЬКИЙ

АНТОНІЙ, МИТРОПОЛИТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ І БРОВАРСЬКИЙ,

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ УПЦ