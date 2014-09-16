Вышел «Православный церковный календарь» на 2015 год с обновленной контактной и справочной информацией об УПЦ

Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ выдал настольный «Православный церковный календарь» и «Указания к богослужениям» на 2015 год.

Как сообщается на сайте УПЦ, «Православный церковный календарь» является официальным изданием Украинской Православной Церкви, печатается на украинском и русском языках. К печати календарь подготовлен СИПО УПЦ и Календарной комиссией УПЦ.

В календаре помещены: месяцеслов, указания ежедневных евангельских и апостольских чтений, некоторые богослужебные указания, святцы дополнены именами недавно канонизированных святых Церкви, перечень чудотворных икон Божией Матери, обновлена справочная и контактная информация о Украинскую Православную Церковь (синодальные отделы, данные о епархии, кафедральные соборы, монастыри, духовные учебные заведения, церковные СМИ, фотографии епископата Украинской Православной Церкви).

«Указания к богослужениям» является официальным изданием УПЦ и описывают подробный порядок совершения богослужений на каждый день церковного года. При составлении данного издания особое внимание уделяется предписаниям Типикон и празднованию дней памяти особо чтимых святых Украинской Православной Церкви.

В приложении напечатана служба святителю Луке Крымскому, врачу и исповеднику.