В УПЦ рассказали подробности попытки захвата храма на Киевщине

В Украинской Православной Церкви рассказали подробности попытки захвата храма в селе Пасечная Барышевского района Киевской области. Как сообщает пресс-служба Бориспольской епархии УПЦ, частью общины села под руководством представителей Киевского патриархата состоялась попытка захвата храма УПЦ. На сегодня противостояние не закончилось, храм опечатан, ведутся переговоры. Подробности - на сайте Бориспольской епархии

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