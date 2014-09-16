В УПЦ рассказали подробности попытки захвата храма на Киевщине
12:49, 16 сентября 2014Православие
27
В Украинской Православной Церкви рассказали подробности попытки захвата храма в селе Пасечная Барышевского района Киевской области.
Как сообщает пресс-служба Бориспольской епархии УПЦ, частью общины села под руководством представителей Киевского патриархата состоялась попытка захвата храма УПЦ.
На сегодня противостояние не закончилось, храм опечатан, ведутся переговоры.
Подробности - на сайте Бориспольской епархии
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter