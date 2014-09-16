В УПЦ рассказали подробности попытки захвата храма на Киевщине

12:49, 16 сентября 2014
Православие
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В Украинской Православной Церкви рассказали подробности попытки захвата храма в селе Пасечная Барышевского района Киевской области.

Как сообщает пресс-служба Бориспольской епархии УПЦ, частью общины села под руководством представителей Киевского патриархата состоялась попытка захвата храма УПЦ.

На сегодня противостояние не закончилось, храм опечатан, ведутся переговоры.

Подробности - на сайте Бориспольской епархии

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