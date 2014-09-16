УПЦ доставила более 100 тонн гуманитарной помощи мирным жителям Востока Украины и украинской армии

15 сентября в зону военных действий на Востоке Украины поступила очередная колонна с гуманитарной помощью.

Как сообщается на сайте УПЦ, 103 800 килограммов груза, среди которого: продукты, питьевая вода, одежда и теплые вещи собрано и доставлено миссией «Милосердие без границ», которая действует под эгидой Украинской Православной Церкви, во главе с клириком Киевской епархии протоиереем Захарием Керстюком.

К сбору помощи присоединились волонтеры и прихожане киевских храмов, которые собирали продукты возле супермаркетов в Киеве, а также ряд православных приходов из разных уголков Украины. В частности, на этот раз к формированию более чем 100-тонного гуманитарного груза присоединились православные общины, простые люди и благотворители как из Киева, так и из Черновицкой, Ровенской, Винницкой, Черниговской, Днепропетровской, Волынской и Черкасской областей.

Колонна выехала из Киева в воскресенье, 14 сентября, сразу после завершения загрузки и свершения молебна у храма св. Спиридона Тримифунского в Святошинском районе города Киева.

После прибытия в зону АТО священники Украинской Православной Церкви вместе с волонтерами посетили и раздали гуманитарную помощь в городках и селах так называемой прифронтовой зоны, которые больше всего пострадали от боевых действий, а именно - Волноваха, Мариинка, Еленовка, Владимировка, Благодатное. Кроме того, части гуманитарного груза были переданы в Первомайск, Угледар, Донецк, Торез, Славянск и Ясиноватую для детских домов и домов престарелых.

Часть помощи была распространена и среди бойцов украинской армии, главным образом теплые вещи. Организаторы гуманитарной миссии рассказывают, что в связи с приближением холодов местные жители и украинские солдаты нуждаются в теплой одежде, подушках, матрасах, одеялах, спальниках и т.д.

Это уже пятая поездка членов гуманитарной миссии «Милосердие без границ» в Донецкую и Луганскую области. Предварительно украинские священники и волонтеры доставили помощь в Славянск, Николаевку, Семеновку и дважды в Лисичанск, откуда местные священники и население развозили помощь по другим городам и селам области.

В общем, миссия «Милосердие без границ», которая действует под эгидой Украинской Православной Церкви, собрала и отвезла на Восток Украины около 240 тонн гуманитарной помощи.