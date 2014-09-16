Бог всегда действует так, чтобы не нарушить нашей свободы - Патриарх Кирилл

15 сентября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен в Благовещенском кафедральном соборе Биробиджана (Россия). По окончании богослужения Предстоятель РПЦ обратился к верующим со словом.

"...Мне приходилось встречаться с людьми, которые недоумевали: как же так, в храм хожу, к чудотворным образам прикладываюсь, свечки покупаю, а ничего в моей жизни не происходит. Так и не будет происходить, потому что храм ― это не место отправления культа, как считали в советское время. Храм ― это место горячей молитвы к Богу, а молитва ― это дело тяжелое.

Иногда молодые послушники в монастырях говорят игумену: направь меня на любое послушание, потому что молиться тяжелее, чем руками работать. Молитва требует концентрации всех внутренних сил. Обращаясь к Богу, надо не просто повторять чьи-то слова, ― Его надо просить всей силой своей души, и тогда молитва совершает чудеса. А если бы этого не было, то никакие храмы не были бы нужны: никто бы в них не ходил, никто бы к небу свой взор не обращал, никто бы не молился.

Ну, кто будет просить человека, заранее зная, что он не ответит на твою просьбу? От такого человека отворачиваются и уходят. А вот к небу, к Богу мы обращаемся тысячелетиями, и поступаем так именно потому, что знаем: Господь нам отвечает. Он отвечает не в громе, не в молнии, не в немедленных чудесах, — Бог всегда действует так, чтобы не нарушить нашей свободы.

Он не превращает нас в механизмы, которые находятся у Него в руках, в некие винтики, которые Он только откручивает или закручивает, — мы сами делаем всё по своей воле, по своему разумению, но Бог совершает чудо, вплетая Свою волю и энергию в наше действие. Так и происходит чудо соединения человеческого и божественного, и в какой-то момент мы понимаем: да, нам не просто повезло, — Сам Господь был вместе с нами. Бог отвечает на наши молитвы, и Бог отвечает на наши труды.

Господь никогда не будет помогать лентяю. Сколько бы студент или школьник, не желающий учиться, ни просил у Бога помощи для благополучной сдачи экзаменов, ничего не получится. Господь не потакает нашим слабостям, нашей лени, нашей неспособности к самоорганизации. Но когда мы по-человечески трудимся и стараемся делать то, что можем делать, тогда в ответ на нашу молитву Господь и помогает.

И многие говорят: не знаю, как это получилось, — просто чудом. Иногда мы употребляем это слово почти как обиходное, как некое выражение удивления перед случившимся, но на самом деле ведь так и происходит. Господь рядом — Своею силой, Своей божественной энергией Он оплодотворяет весь космос, Он сохраняет всю вселенную в дивном порядке, Он сохраняет нашу хрупкую Землю, Он оберегает каждого человека настолько, насколько сам человек желает Бога пустить в свое сердце...

Если мы духовное будем соединять с материальным, то мы никогда не превратимся в потребителей человеческих благ, не помнящих своего родства, которыми так легко управлять, которые перестают различать добро и зло, которые стремятся лишь насыщать себя и потреблять как можно больше.

Не дай Бог, чтобы рост материальных благ спровоцировал подобное животное отношение к самому себе и к окружающему миру. Тогда у человечества не будет жизненной перспективы, а для того, чтобы эта перспектива была, будем сопрягать духовное с материальным: веру со знанием и трудом, молитву с усилиями, ― тогда и Господь споспешествует нам..."

По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

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