В Киево-Печерской лавре проходит заседание Священного Синода УПЦ

16 сентября в Синодальном зале резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Святой Успенской Киево-Печерской лавре под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия началось заседание Священного Синода УПЦ.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, перед началом заседания Синода Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в домовом храме Резиденции Предстоятеля. За богослужением молились все члены Священного Синода.