В Санкт-Петербурге отметили 290-летие перенесения мощей святого Александра Невского

В Санкт-Петербурге 12 сентября отметили 290-летие перенесения мощей святого Александра Невского.

В этот день был освячен главный, 18-тонный колокол для звонницы Свято-Троицкого собора.

Ковчег с мощами святого Александра Невского был торжественно перенесен из собора - на площадь Александра Невского. Как сообщают местные СМИ, в крестном ходе приняли участие до 90 тыс. человек.

Справка "УНИАН-Религии"

В 1724 году Петр I, желая увековечить победу в Северной войне, приказал перенести из Владимира в Санкт-Петербург мощи святого Александра Невского. Позже, по указу императрицы Екатерины II, день перенесения мощей Александра Невского стал общероссийским праздником. До 1917 года в городе он был выходным, совершался крестный ход от Исаакиевского собора по главной городской магистрали до Александро-Невской лавры.