Сегодня Церковь - это на 90% призванные силой Духа Святого - Патриарх Кирилл

14 сентября, в день празднования церковного новолетия (начало индикта), Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Преображенском кафедральном соборе Хабаровска (Россия). По окончании богослужения Предстоятель обратился к верующим с Первосвятительским словом.

"Дальний Восток — это, как я уже не раз говорил, совершенно особое место... Это сторона света, на которую обращены все православные храмы...

Прозвучавшая сегодня притча... завершается словами: «Много званых, а мало избранных»...

Конечно, эта притча была обращена к иудеям, которые не приняли проповеди Христа Спасителя. Но почему так актуально звучит эта притча и сегодня? Почему вообще каждое слово Евангелия звучит актуально, по какому бы поводу оно ни произносилось?

Мы воспринимаем эти слова как обращенные к нам, ведь и в нашей истории были званые — народ наш, принявший крещение, построивший тысячи храмов, считавший себя укорененным в православной вере. А что же получилось? А получилось, что народ не удержал этой веры, не сохранил своего государства, и мы знаем, что страшная мясорубка ХХ века перемолотила и простых верующих, и священников, и епископов.

Многим казалось, что все закончено, что нет больше тех званых, просто физически не существует, — пришел новый человек, у которого нет веры в сердце, который своим образованием и культурой никак не связан с Православием; пришли люди, спокойно взиравшие на храмы, превращенные в склады или кинотеатры. Совесть никого не волновала, и так продолжалось десятилетиями…

Что же затем произошло? А затем Господь обратился к этим незваным разными путями — через голос матери или бабушки, через тихий голос священника, через прочитанную книгу, через размышление о своей жизни, о жизни Отечества своего. И царские палаты стали наполняться этими незваными, но призванными Самим Господом. И сегодня Церковь наша — это на 90% те самые призванные. Призванные силой Духа Святого, Который дышит где хочет, Который из камней может соделать детей Аврааму...

Чем решительнее мы откликнемся на это призвание, тем сильнее мы будем духовно, интеллектуально, материально..."

По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.

Полный текст проповеди можно прочесть здесь