Патриарх Кирилл вручил ключи пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Хабаровске (Россия) 14 сентября встретился с пострадавшими в результате наводнения 2013 года и вручил одиннадцати семьям ключи от квартир, которые были приобретены на средства, собранные Церковью.

Как сообщает РИА Новости, Патриарх Кирилл призвал помнить о необходимости помощи друг другу в беде.

"Верю, что вас ждет радостная, мирная и счастливая жизнь. Это благополучие, которое сейчас, несомненно, у вас будет, сформировано людьми, которых вы не знаете… Главный вывод из всего этого: мы должны заботиться друг о друге, должны уметь разделять боль друг друга, а в скорбных и тяжелых обстоятельствах помогать друг другу", - сказал Патриарх.

Год назад Хабаровск подвергся сильнейшему наводнению, многие люди были вынуждены покинуть свои дома.

Было собрано около ста миллионов рублей, четверть суммы направили в Хабаровскую митрополию. Выбор пал, прежде всего, на многодетные и малоимущие семьи.

Патриарх напомнил библейскую историю об Иове, принимавшем из рук Божьих как богатство, так и потерю всего - и в итоге вознагражденном за смирение.

"Этот библейский рассказ учит, что Бог иногда проводит нас через очень суровые испытания... Через испытания проходит и страна. Разве страна не проходила вместе с вами через эти испытания - сколько людей плакало у телевизоров... и люди от чистого сердца помогали", - отметил патриарх.