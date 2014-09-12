Церковь с народом - глава отдела благотворительности Киевской епархии УПЦ Владислав Диханов

Интервью с председателем отдела благотворительности и социального служения Киевской епархии Украинской Православной Церкви протоиереем Владиславом Дихановым на сайте Киевской митрополии УПЦ.

Отче, известно, что ваш отдел активно занимается помощью людям, пострадавших от военного конфликта в зоне АТО. Расскажите об этом.

Наш отдел - епархиальный. Поэтому, в первую очередь, стараемся решать те проблемы, которые стоят перед Киевом и Киевской епархией. Но на фоне происходящего в стране какие-то проблемы вышли на первый план, какие-то отодвинулись. Ситуация требует иной приоритетности, чем это было раньше. Помощь вынужденным переселенцам, находящимся и прибывающим в Киев, и есть проблема номер один.

Людей очень много, ситуации всевозможные. Мы решали вопросы, где этих людей разместить, как их питать, как психологически с ними работать. Приезжают больные, приезжают пожилые, приезжают люди разного возраста, много детей, которых нужно устраивать в садики, в школы, колледжи. Пенсионерам нужно помогать оформлять пенсии.

Есть группа людей, которых мы ведем, как говорится, комплексно – это переселенцы, которых разместили в монастыре Голосеевская пустынь. Это категория, от которой, как правило, отказываются различные службы - это старики, инвалиды. Ну и другие направления работы.

С чего вы начинали и как строили свою работу?

Когда начались боевые действия, то мы вначале передавали национальными почтовыми операторами посылки в эти регионы. В первую очередь продукты питания, медикаменты, одежду. Чаще всего отправляли в епархии, либо на адреса конкретных священников в зоне боевых действий. Потом мы стали отправлять целенаправленно гуманитарный груз автотранспортом. Наши киевские священники сами садились за руль, а также их помощники из мирян. Конечно, все это было сопряжено с определенным риском и опасностью. Поэтому все наши волонтеры проходили соответствующий инструктаж. Слава Богу, благополучно добирались туда, раздавали помощь и возвращались. Так было положено начало этого направления. Эту работу выполняет и Отдел внешних церковных связей УПЦ, и насельники Десятинного монастыря.

Стоит сказать, что мы открыли еще три накопительных склада гуманитарной помощи. Это огромная часть работы. Один склад в Лавре, второй - на Троещине, третий – станция метро Васильковская. Сейчас мы уже готовимся к зиме и несколько изменили виды гуманитарной помощи. Раньше мы развозили сами больше по местам расположения переселенцев, сейчас они чаще приезжают сами, передавая информацию друг другу. Здесь нужно было также отработать методику определения того, кто в чем нуждается. Потому что появились и такие люди, которых привлекает не так нужда, как чувство наживы.

Да, еще одно направление работы. Мы помогли выехать из зоны боевых действий более полутысячи человек. Расселили из них более 200 человек. По базам отдыха, домам Матери и ребенка. Мы многих людей пожилого возраста, инвалидов пролечили, госпитализировали их, нескольким была оказана операционная помощь, их прооперировали. Некоторые еще остаются в больнице, и за ними нужен уход, потому что родственников у них здесь нет. Одного человека нужно в хоспис определить, потому что за ним нужен уход постоянный. И поэтому на помощь приходят наши православные волонтеры.

Известно, что в этот период начал работать православный телефон доверия.

Да, нашим отделом была открыта всеукраинская православная телефонная служба доверия. Хотя мы думали, что ограничимся Киевом и Киевской епархией, но сразу поняли, что этот проект будет востребован в масштабе всей Церкви. Звонят со всех регионов. Это вопросы духовной жизни, общецерковные вопросы, вопросы, связанные с политическими событиями и другие. В таком порядке люди получают соответствующую духовную помощь, консультации, решают какие-то свои внутренние проблемы, проблемы взаимоотношений с другими людьми. Ведь часто обращающиеся к службе доверия не знают, как правильно с христианской точки зрения реагировать на те или иные события, как вести себя в той или иной ситуации. Особенно это актуально сейчас, когда гибнут люди, происходят трагические события в стране.

Кроме материальной помощи, Православная Церковь должна оказывать духовную и психологическую поддержку?

Непременно. И это не менее важно. В Згуровском районе селе Войково, это уже Бориспольская епархия, находится наш православный центр социальной адаптации. Мы его оформили через заключения договора с благотворительной организацией «Скоропослушница». Это - организация, которая получила одно из последних благословений уже почившего Блаженнейшего Митрополита Владимира. Владыка Онуфрий назначил меня духовником этой организации. Вообще хочу сказать, что в социальную работу оказания помощи пострадавшим в зоне боевых действий включилось очень много людей. Это - духовенство Киева, волонтеры, монашествующие, учащиеся семинарии, прихожане киевских храмов.

Я отдаю себе отчет, что наш отдел - это подразделение Церкви, и главной задачей является спасение души. И мы, конечно, не должны на себя перебирать функции государства. Но, с другой стороны, мы должны показать, что для государства мы надежный партнер. Государство видит, как Церковь спешит на помощь бедствующим людям, и это стимулирует государственные социальные службы активизировать свою деятельность. Церковь показывает свою природу, как ее члены выполняют заповеди Христовы о милосердии, сострадании, любви.

Отче, Вы прибыли в Киев несколько лет назад и сразу включились в работу социального отдела?

До перевода в Киев я более пяти лет был руководителем такого же епархиального отдела Днепропетровской епархии. Помню, как секретарь епархии взял меня за руку, и когда правящий архиерей выходил из кабинета, он сказал: «Владыка, вот он будет у нас руководителем социального отдела». И владыка сказал: «Бог благословит. Трудитесь». В этом, очевидно, был промысл Божий. А в Киеве уже знали мой опыт социального и молодежного служения. И меня привлекли в отдел более года назад, а потом назначили руководителем отдела.

Кто является Вашими помощниками и исполнителями проектов, какого они возраста?

Участники наших программ преимущественно из молодежи. Мы тесно сотрудничаем с известным всей Украине волонтерским движением Ионинского монастыря «Молодость не равнодушна». Так же и с руководством этой организации мы пересекаемся постоянно, обсуждаем общие планы. Но на каждом приходе есть люди, желающие заниматься волонтерской работой. И не только молодежь. Они тоже включены в наше общее дело.

Вы можете назвать эти приходы?

В числе первых по оказанию помощи выступил Свято-Ольгинский приход на Харьковском массиве, Свято-Троицкий на Троещине, храм Архистратига Божьего Михаила в Медгородке, Михайловский приход в бывшей Октябрьской больнице, его сестричество, приход Александра Невского, святителя Феодосия Черниговского. Еще два месяца назад можно было посчитать по пальцам. А сейчас, пожалуй, легче назвать приходы, которые еще не в полную меру вовлечены. Так что это - милость Божья, что православные христиане Киева так живо и массово откликнулись на общегосударственное бедствие.

Как Вы рассматриваете деятельность отдела с духовной точки зрения?

Следует сказать, что важно соблюсти баланс в евангельском марфо-мариинском служении. С одной стороны - духовная, с другой - организационная работа. Ведь главная задача – привести человека в лоне Церкви ко спасению. И если Господь по тем или иным причинам попускает нам впадать в нужду, то не всегда нужда является наказанием или какой-то бедой. Зачастую, терпя нужду телесную, мы получаем пользу духовную. Поэтому людям, занимающимся благотворительной, социальной работой нужно уметь расставлять приоритеты. Важно, чтобы человек, попавший в трудные обстоятельства, задумался, как он жил раньше и что ему в жизни нужно изменить, как выстроить свои отношения с Богом сейчас.

Если мы помогаем человеку материально, физически, мы должны трудиться и духовно над его ошибками. Должна преображаться в первую очередь внутренняя жизнь человека. Вместе с этим он увидит преображения и во внешней жизни. Так что в моем понимании, с православной точки зрения, – это и называется «социализацией»: когда человек становится полноценным членом общества, когда он чувствует ответственность за свои поступки, за свои чувства и за свои мысли. Ведь что такое социальный отдел Церкви? Это - отдел, который занимается людьми, которые, преимущественно, по тем или иным причинам выпали из социума из-за каких-то обстоятельств, болезни, неправильного образа жизни, в следствии каких-то бедствий и других причин. Наша задача – возвращать их в социум, социализировать. А как? Дать пищу, одежду, жилье – это еще не все. Мы коснулись лишь телесных потребностей. Но есть еще и душа человеческая. Как сказал Господь, нужно «единое на потребу».

Отец Владислав, очевидно, и общество в целом должно извлечь какие-то уроки из происходящего?

Нужно отметить, что общество на фоне национальной трагедии начинает включаться в процессы взаимопомощи. Люди протягивают друг другу руки, приходят на помощь. Как сказал в одном из недавних интервью Блаженнейший Митрополит Онуфрий: «Милосердие к страждущим и обездоленным, независимо от их национальности и социального положения – одно из главных направлений служения Церкви». Церковь в этой ситуации показывает, что она с народом, не делит людей на своих и чужих. Она молится о мире, спешит к страждущим, следуя заповеди Христовой, оказывает милосердие, кормит, спасает, обогревает. Будем верить, что эти испытания в ближайшее время закончатся, что воссияет мир над нашей землей. Что мы научимся делать выводы из этих страшных уроков.

Беседовал Сергей Герук