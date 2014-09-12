В Горловской епархии УПЦ прихожане восстанавливают пострадавший от обстрелов храм - средств у общины пока не хватает

В Горловской епархии Украинской Православной Церкви прихожане восстанавливают пострадавший от обстрелов храм.

Как сообщает пресс-служба Горловской и Славянской епархии УПЦ, в период с 17 по 30 июня в результате боевых действий в селе Закотном Краснолиманского района в храм Рождества Пресвятой Богородицы попали осколки мин и снарядов, двери и стены храма были повреждены автоматными очередями.

Сейчас жители села вместе со священником Димитрием Репиным своими силами восстанавливают храм — уже отремонтировали двери крестильни, расстрелянные из автоматов, заменили стекла, пострадавшие от осколков снарядов.

Однако многое ещё нуждается в восстановлении — купол и стены колокольни, побитые снарядами, повреждённая роспись и простреленные двери в ризнице. Нуждается в замене икона Божией Матери на иконостасе — осколком снаряда на ней повреждено изображение Младенца. Средств на это у общины пока не хватает. Снарядом также пробило крышу церковного дома. Сейчас она закрыта плёнкой.

Все, кто желает вместе с общиной поучаствовать в деле восстановления храма, епархия просит перечислить средства на расчетный счет прихода.