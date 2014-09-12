Патриарх Кирилл поедет на Дальний Восток к пострадавшим от наводнения

Патриарх Кирилл посетит микрорайон Хабаровска, в котором проживают переселенцы из зоны затопления, и вручит им ключи от квартир, которые были приобретены на средства, собранные в Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru

13 сентября Предстоятель Русской Православной Церкви прибудет в Хабаровск.

14 сентября Патриарх возглавит служение Божественной литургии в Преображенском кафедральном соборе Хабаровска.

15 сентября Патриарх Кирилл прибудет в Биробиджан. Предстоятель совершит молебен в Благовещенском соборе и чин освящения закладного камня в основание храма в честь святого благоверного князя Александра Невского в новом микрорайоне города.

16 сентября Патриарх прибудет в Комсомольск-на-Амуре, где совершит молебен в кафедральном соборе во имя святого пророка Божия Илии.