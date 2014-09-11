В РПЦ отныне 11 сентября отмечают День трезвости - впервые праздник был установлен Святейшим Синодом в 1913 году

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением по случаю восстановления празднования Дня трезвости 11 сентября.

Как сообщает пресс-служба Патриарха, ежегодное празднование Дня трезвости в Русской Православной Церкви было восстановлено решением Священного Синода от 25 июля 2014 года (журнал № 80).

Синод постановил отмечать День трезвости 11 сентября (29 августа), в день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи, и рекомендовал архиереям и духовенству в этот день: посвящать проповедь раскрытию важности сохранения трезвого образа жизни; совершать «Молебное пение о страждущих недугом винопития или наркомании»; по возможности, во взаимодействии с государственными и общественными организациями, осуществлять публикации и проводить мероприятия, направленные на поддержание трезвого образа жизни.

Впервые День трезвости был установлен Святейшим Правительствующим Синодом в 1913 году, а в 1914 году было решено проводить его ежегодно.

Обращение Патриарха Кирилла по случаю восстановления празднования Дня трезвости 11 сентября здесь.

«Сегодня значительное число наших современников пытается уйти от реальности с помощью алкоголя, наркотиков, иных помутняющих сознание средств. Часть таковых людей уже страдает разрушительными зависимостями, излечиться от которых, избавиться от душевной тревоги и опустошенности они могут в Святой Церкви, — говорится в послании Святейшего Патриарха Кирилла. — Перед ее служителями всегда стояла весьма непростая задача — направить людей по единственно верному пути — за Спасителем нашим Христом, по пути противостояния греху и соблазнам. Еще в XIX веке на наших приходах организовывались общества трезвости, где их члены принимали на себя соответствующий обет, а в 1913 году, согласно постановлению Святейшего Синода, был проведен первый церковный праздник трезвости».

«В настоящее время во многих епархиях существуют братства, борющиеся с алкогольной и наркотической зависимостью», — отметил Святейший Владыка и призвал «архипастырей и пастырей всемерно способствовать развитию подобных добрых начинаний, являя людям собственный пример воздержанной жизни».