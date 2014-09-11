В день Усекновения главы Иоанна Крестителя предстоятель УПЦ служил в монастыре в урочище Кипячее

11 сентября, в день Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий посетил Ставропигиальный женский монастырь в честь Афонской иконы Божией Матери в урочище Кипячее, вблизи поселка Чоповичи, Малинского района, Житомирской области.

Как сообщает пресс-служба предстоятеля, митропополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в главном монастырском храме в честь всех Святых, на Святой Горе Афонской просиявших.

Его Блаженству сослужили: Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, архиепископ Житомирский и Новоград-Волынский Никодим, епископ Ирпенский Климент, основатель обители протоиерей Роман Барановский, духовенство обители.

За богослужением молились настоятельница обители игуменья Екатерина (Смычок), насельницы, паломники и прихожане.

После богослужения Блаженнейший Владыка посетил мужской монастырь в честь Казанской иконы Божией Матери, который расположен неподалеку женского монастыря.

В главном храме обители Божественную литургию совершили: митрополит Овручский и Коростенский Виссарион, епископ Фастовский Дамиан, наместник монастыря архимандрит Евстратий (Кондаков), духовенство обители.

На территории монастыря возле места разрушенного храма в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи Блаженнейший Митрополит Онуфрий отслужил заупокойную литию по основателю монастыря - игумену Константину и убитому вместе с ним насельнику обители.

Мужской монастырь в честь Казанской иконы Божией Матери был основан в 1917 году рядом с источником, где в 1911 году произошло явление Казанской иконы Божией Матери. Основали обители - афонские монахи во главе с игуменом Константином. Вскоре была построена деревянная церковь в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи.

В ночь с 14 на 15 сентября 1921 года храм был сожжен, монастырь разграблен, а игумена Константина (Чоповского), монаха Ираклия (Скуратовского) и послушника Петра Щуку - убили. В марте 1934 года обитель была закрыта. Монастырь возрожден решением Священного Синода УПЦ от 27 декабря 2002 года (журнал № 42). Со временем сложилась традиция именно 11 сентября, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи совершать заупокойное богослужение на месте убийства монахов.