Свято-Троицкая лавра приглашает на послушание у мощей преподобного Сергия Радонежского

Этим летом, в дни празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, многие имели возможность потрудиться в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Как сообщает "Седмица", более тысячи волонтеров работали на специально организованных площадках, где обеспечивали порядок и оказывали помощь паломникам и гостям Сергиева Посада: на Благовещенском поле, в палаточном городке, на концертной площадке перед лаврой. И лишь немногим волонтерам удалось потрудиться в стенах самой лавры, у мощей преподобного Сергия Радонежского.

По благословению наместника Владыки Феогноста в обитель преподобного Сергия вновь приглашаются волонтеры для трудничества.

На этот раз основным послушанием будет обеспечение порядка в Троицком соборе у мощей преподобного, консультирование паломников в очереди, раздача акафистов, икон и праздничных календарей. В выходные дни возможна дополнительная помощь во время причастия в Троицком и Успенском соборах. Группы волонтеров формируются ежедневно.

Волонтерам, приезжающим более чем на один день, предоставляется бесплатное проживание в мужских и женских номерах, по 12 человек в каждом. Также организовано бесплатное трехразовое питание.

Подробнее здесь