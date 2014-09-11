Мы часто приходим и просим: Господи, дай мне то, дай мне это. Давайте себя спросим: что я сделал для Бога? - архиепископ Горловский и Славянский УПЦ

Архиепископ Горловский и Славянский Митрофан 7 сентября совершил Божественную литургию в Богоявленском кафедральном соборе Горловки. По окончании богослужения владыка обратился к собравшимся с архипастырским словом.

"Мы сегодня за Божественной литургией слышали притчу о виноградаре и винограднике. Удивительный человек оставил виноградарям всё, что он сделал: посаженный виноградник с оградой, башней, точилом — то есть не только с плодами, но и с возможностью что-то с этими плодами сделать — и ушёл, сказав им: «Потом какую-то часть отдадите, а остальным пользуйтесь». В ответ на это виноградари решили завладеть всем и убить хозяина и его сына.

Эта притча, как нам толкуют её учителя церковные, рассказывает нам историю ветхозаветного народа, который от Бога получил всё: и закон, и пророков, и ветхозаветную Церковь с богослужением, и заповеди. Но всё это им не принесло пользы, потому что люди, получившие от Бога всё это, начали этим гордиться перед другими — соседями, современниками, себя считая первым сортом, а кого-то — вторым.

И когда пришёл Спаситель, вместо того чтобы принять Его, вместо того чтобы порадоваться Его пришествию, возликовать душой и сердцем, вспомнить, о чём предсказывали пророки, что говорил Закон, как Господь их вёл среди самых непростых жизненных обстоятельств в землю обетованную, сохранял их в этой земле и вразумлял, они убили Сына.

И эта история служит напоминанием нам в сегодняшний день. Есть то, что нам Бог даёт изначально, что не является нашей заслугой. Может ли быть нашей заслугой то, что мы родились на земле, где большинство людей — православные? Мы бы могли родиться где угодно — в Африке могли бы родиться, в Иране, в Ираке, где за принятие христианства существует смертная казнь, или в Японии… Но мы родились на той земле, где тысячи лет исповедуют Православие, и где большинство людей — православные. Это не наша заслуга.

Мы живём там, где рано или поздно каждый из нас хотя бы один раз мимо храма пройдёт, потому что храмы здесь повсюду, и купола видны, и колокола звонят. Традиции, обычаи и культура нашего народа таким образом связаны с христианством — с Рождеством, Крещением, Пасхой, Преображением, что мы рано или поздно всё равно сталкиваемся и со Словом Божиим, и с проповедью священника, и с тем, что видим, как люди подходят к Чаше и причащаются, и сами себе задаём вопрос: а я причащаюсь или нет, могу я или не могу причаститься? Мы видим, как наши друзья, соседи, знакомые крестят детей, венчаются, отпевают умерших. На кладбищах мы видим кресты.

Тем, кто родился на этой земле, невозможно прожить жизнь так, чтобы ни разу не слышать о Боге и ничего не знать о Церкви. И теми или иными путями мы в храм приходим. Встреча с Богом в нашей жизни происходит — раз в десять лет, раз в двадцать лет, или как-то по-другому, но всё равно мы узнаём то, чего, может быть, другие люди никогда бы узнать не могли, родившись в другом месте. И это тот виноградник, который мы имеем от Бога, который Господь нам дал, это не наша заслуга. Но есть и другая сторона: если мы что-то от Бога имеем, значит, мы должны приносить плоды.

Если на дереве одни листья, и оно не приносит плодов, то получается, что оно из земли берёт соки, занимает место, а толку от него никакого нет. И такое дерево — бесплодную смоковницу — однажды Господь сказал срубить и бросить в огонь. Если мы имеем от Бога дар быть христианами — не нашу заслугу, а дар, — продолжать ту тысячелетнюю историю, которая существует на нашей земле, быть наследниками святых, и не приносим никакого плода, то оказывается, что мы такие же злые виноградари, как те, о которых рассказывало нам сегодняшнее Евангелие, которые виноградником пользуются, а плодов не приносят.

И что происходит в таком случае? Мы теряем смысл жизни, забываем о том, для чего нам нужно жить. Мы сегодня слышим о Спасителе и веруем в то, что через причащение Святых Христовых Тайн мы соединяемся с Ним духовно и телесно — а другие Его не признают.

Как такое могло с ними произойти? Почему они так ослепли? Потому что, не принося никаких плодов, пользуясь только тем, что Бог даёт, но не думая, что он должен дать Богу, неправильно относясь к жизни, человек становится духовно слепым. Он перестаёт понимать очевидные вещи, видеть то, что лежит на поверхности — что не только Бог для нас что-то делает, но и мы должны тоже что-то отдавать Богу. Хотя бы из благодарности Ему. То есть наша жизнь должна быть направлена не только на самих себя, мы должны хотеть что-то сделать для Бога.

Мы часто приходим и просим: «Господи, дай мне то, дай мне это». Давайте себя спросим: что я сделал для Бога? Вспомним, что Господь от нас ждёт? «Сыне, даждь Мне сердце твое!» (Прит. 23: 26). Вспомним, как нас учил Господь, как мы можем Ему послужить. И это будут те плоды, которые каждый из нас сможет по своим силам принести Богу.

Служа Богу, нельзя не служить ближнему, потому что это один из способов послужить Богу — служа тем, кто находится рядом с нами. И если сегодня общепринятое правило — заботиться только о себе и своих близких, то христиане никогда так не жили. Ближним был тот, кто нуждается в помощи больше всего. И если мы видим, что кому-то нужна помощь, и мы ему можем послужить, мы не должны проходить мимо. Это наш христианский долг, это наша забота, это те плоды, которые мы должны приносить Богу, если мы христиане.

Если мы научимся каждый день себя спрашивать, хотя бы один раз в день задавать себе этот вопрос: «а что я сегодня сделал для Бога, и что я сегодня сделал для своего ближнего?» и только потом спрашивать — «что я сделал для самого себя?», то мы будем добрыми виноградарями, которые приносят плоды во времена свои. Если этого вопроса у нас не появляется ни утром, ни вечером, ни в течение недели, ни в течение всей нашей жизни, то мы — злые виноградари, которые не приносят никаких плодов Богу — а хуже всего то, что мы этого даже уже и не видим, мы перестали это замечать.

Если человек живёт без Бога, то в его голове появляется всякий мусор, и потому происходит то, что происходит сегодня у нас. Кто научил делить людей на первый и второй сорт, на «правильных» и «неправильных», на тех, кто лучше, и на тех, кто хуже? Если люди живут без Бога, если они делают всё только для себя, то не важно, что они носят крест. Сегодня все спрашивают: как это, люди — христиане, и друг друга убивают? И те, и эти христиане, а друг в друга стреляют, издеваются друг над другом. Но христианин — не тот, кто надел крест, и не тот, кто сказал «Господи, помилуй», или на Пасху принёс в храм кулич освятить, или воду на Крещение, или окрестил дитя и раз в жизни побывал в церкви.

Христианин — этот тот, кто Богу приносит плоды своей жизнью, кто живёт по заповедям, кто сердце Богу отдаёт, кто готов собой пожертвовать ради ближнего. А когда человек говорит, что не будет ходить в эту церковь, потому что там не на том языке молятся, он не плоды Богу приносит, а ставит себя выше Церкви и делает снисхождение: «Я буду ходить в ту церковь, или буду ходить в эту». Получается, что не он Богу должен, а Бог ему должен.

Мы помним мытаря, который пришёл в храм и боялся переступить порог, видя свои грехи, и говорил: «Боже, милостив буди мне грешному!» Он не говорил: «Сейчас я послушаю, на каком языке тут молятся. Если тут москали, то я не пойду в эту церковь, потому что они не на том языке говорят». А он смотрел на свои грехи, думая: «Могу ли я вообще глаза к Небу поднять и обратиться к Богу?» И не важно, на каком языке он при этом думал. Он просил Бога о прощении своих грехов, а не превозносился над своими ближними. Он себя считал хуже всех, а всех остальных видел лучше. Это то, чему учит Евангелие.

А теперь давайте послушаем, чему учат нас люди, которые забыли Евангелие, но от имени Евангелия выступают, и увидим, какая разница получается. Можно, будучи христианином и даже нося священническую одежду, забыть, что такое христианство и что такое путь к Богу. Будучи ослеплённым гордыней, видеть то, чего нет в Евангелии, чему не учил Господь, и не видеть то, чего Господь от всех нас ждёт.

Только когда мы будем приносить плоды, когда мы будем задумываться об истинном служении Богу и ближнему, мы не будем духовно слепыми, а будем видеть, куда нам нужно идти и как нам нужно жить".