Глава УПЦ КП 12-14 сентября будет находиться во Львове

Глава УПЦ КП патриарх Филарет по приглашению митрополита Львовского и Сокальского Димитрия 12-14 сентября посетит Львовскую епархию УПЦ КП. Пресс-служба УПЦ КП обнародовала официальную программу визита: 12 сентября 15.20 - встреча патриарха Филарета во Львове. 13 сентября 10.00 - Литургия возле целебного источника в Заглине, с. Монастырец, Жовковского р-ну. 18.00 - Всенощное бдение в Покровском кафедральном соборе (Львов, ул. Грушевского, 2). 14 сентября 10.00 - Патриарх Филарет посетит Пустомитовское благочиние (деканат) и освятит храм в честь первоверховных апостолов Петра и Павла в с. Давидово и совершит первую Божественную литругию в новоосвященном храме. 15.00 - Патриарх Филарет отбудет в Киев.

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