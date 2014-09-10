Глава УПЦ КП 12-14 сентября будет находиться во Львове
18:04, 10 сентября 2014Православие
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Глава УПЦ КП патриарх Филарет по приглашению митрополита Львовского и Сокальского Димитрия 12-14 сентября посетит Львовскую епархию УПЦ КП.
Пресс-служба УПЦ КП обнародовала официальную программу визита:
12 сентября
15.20 - встреча патриарха Филарета во Львове.
13 сентября
10.00 - Литургия возле целебного источника в Заглине, с. Монастырец, Жовковского р-ну.
18.00 - Всенощное бдение в Покровском кафедральном соборе (Львов, ул. Грушевского, 2).
14 сентября
10.00 - Патриарх Филарет посетит Пустомитовское благочиние (деканат) и освятит храм в честь первоверховных апостолов Петра и Павла в с. Давидово и совершит первую Божественную литругию в новоосвященном храме.
15.00 - Патриарх Филарет отбудет в Киев.
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