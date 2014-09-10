Молодым парням, получившим ранения в зоне АТО, необходимы средства на лечение

В киевской городской клинической больнице № 18 (бул.Шевченко 17) находятся на лечении солдаты, получившие ранения в зоне АТО.

Социальный отдел при Воскресенском Кафедральном соборе Украинской Православной Церкви посетил молодых людей и разместил краткую информацию о них на своем сайте.

Молодые парни имеют очень тяжелые ранения, впереди операции и реабилитация, им необходима финансовая помощь для лечения и возвращения к нормальной жизни.

Ящук Максим, 23 года. Родом из Житомирской области, Коростенского района. Был призван из резервной роты, проходил службу в 95-й аэромобильной бригаде. Получил тяжелое ранение в Донецкой обл., Семеновка, недалеко от Славянска. Имеет несколько ранений огнестрельных, вследствие чего на данный момент парализованы ноги. Повреждена печень, прямая кишка, есть ранение руки и другие повреждения. Проходил лечение в Израиле. Шансы на восстановление двигательного аппарата есть, парень не теряет присутствия духа и с оптимизмом смотрит в будущее.

Для пожертвований реквизиты мамы Максима, которая находится рядом с ним.

Приватбанк Ящук Олена Викторовна № карточки 4149497808534434, вторая карточка 5168742017424866

Контактный телефон (098) 410-72-35.

Тарнавский Александр, 30 лет. Родом из Житомирской области, Черняховского района, с. Забриддя. Получил тяжёлое ранение в Луганской области около г.Рубежное. Минное-разрывное ранение черепа и головного мозга, осколочные ранения. В голове осталась пуля, которую по словам врачей невозможно извлечь. Парализована правая рука, не было речи ( сейчас проходит реабилитацию и заметно частичное восстановление), изначально не мог ходить, сейчас передвигается с помощью палочки. Предстоят повторные операции ранений с головой. Александр получил орден мужества третьей степени из рук министра обороны Гелетея. С Александром находится его мама, семье можно помочь с помощью денежных перечислений или просто посетить больницу.

Приватбанк Тарнавская Валентина Петровна № карточки 5168757247176953

Контактный телефон (098) 274-06-40

Пронин Сергей, 20 лет. Родом из Кировоградской области, Новгородсковского района, с.Митрофановка. Получил тяжёлое ранение головы в Луганской области.

Сергею было трудно говорить, нарушена дикция. Вкратце можно сказать, что у человека расколот на части череп, серьёзнейшее ранение. Скорее всего, он был оставлен после срочной службы сверх срока.

Более подробную информацию не имеем, так как не было его родителей, а парню тяжело пока даются любые слова.

Приватбанк № карточки 5168757218152298

Контактный телефон (097) 112-34-06

Максим Борисюк, 32 года, киевлянин.

Максим отказался давать информацию, т.к. он считает, что есть люди, с более тяжкими ранениями и которым нужно помогать.

Проходит период реабилитации и лечения.

Сейчас находится в одной палате с Сергеем Прониным.

Алексей и Людмила Лопан - прихожане Андрее-Владимирского храма при Кафедральном соборе. Семья инвалидов. Алексей болен с детства ДЦП и прикован к инвалидной коляске, но ему очень повезло, потому что у него есть героическая мама. Она возит его по городу, в храм, на природу, на спортивные соревнования. Сейчас Людмила находится на лечении, сахарный диабет в тяжелой форме, также проблемы спины и межпозвонковая грыжа.

Приватбанк № карточки 5167982301145204 Лупан Людмила