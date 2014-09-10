В Киево-Печерской лавре почтили преподобных в Дальних пещерах почивающих

10 сентября, в день праздника Собора преподобных отцов Киево-Печерских в Дальних пещерах почивающих, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Его Блаженству сослужили: наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, архиепископ Нежинский и Прилуцкий Ириней, епископы: Шепетовский и Славутский Дионисий, Обуховский Иона, Ирпенский Климент и духовенство обители.

В завершение богослужения, по лаврской традиции, был совершен Крестный ход к Дальним пещерам обители.

По материалам сайта Кдаис