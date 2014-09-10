Идеология не живет более трех-четырех поколений, а человеческая душа - та же, что была и тысячу лет назад - Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что забота о народе не будет успешной без Евангельской основы, если не будет заботы о человеческой душе.

Об этом предстоятель Русской Православной Церкви сказал, обращаясь к верующим в Троицком соборе Калуги (Россия), сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

Патриарх Кирилл напомнил, что в советские годы много сил отдавалось на то, чтобы улучшить жизнь, но человеческой душой не занимались.

"Человека воспитывали с помощью идеологических лозунгов, постулатов, а идеология есть производное от человеческого ума. Идеология не живет более трех-четырех поколений, у нее нет внутренней энергии работать на протяжении многих столетий и тысячелетий, потому что источником является человек, а мудрость человеческая преходяща: сегодня одно, а завтра другое. И нередко то, что появляется сегодня, низвергает то, что было вчера", -подчеркнул он.

"А человеческая душа - та же, что была и тысячу, и две тысячи лет назад: то же самое внутреннее духовное устройство. И потому тот же язык, который использовался для того, чтобы проповедовать слово Божие две тысячи лет назад и убеждать людей менять свою внутреннюю жизнь, мы используем и сегодня. Поэтому мы и строим храмы", - заключил Патриарх.