Архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука сообщил о случаях провокаций в епархии УПЦ

Архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука обратился к духовенству, монашествующим, всем верным чадам Запорожской епархии Украинской Православной Церкви в связи с участившимися случаями провокаций возле храмов.

Текст обращения размещен на сайте Запорожской епархии.

ДУХОВЕНСТВУ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ, ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ ЗАПОРОЖСКОЙ ЕПАРХИИ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, братья и сестры!

Довожу до вашего сведения, что возле ряда храмов нашей Богом спасаемой Запорожской епархии появились неизвестные люди, собирающие подписи якобы «в защиту Почаевской Лавры», при этом, не имея никаких документов от священноначалия, свидетельствующих о благословении на эти действия.

Так, в Вольнянске группа лиц, на следующий день после сбора подписей в «защиту Лавры» под храмом, была встречена прихожанами на городском рынке.

Эта же группа лиц собирала подписи уже за то, чтобы перевести Свято-Владимирский храм Запорожской епархии Украинской Православной Церкви в «патриотический Киевский патриархат» из «враждебного Московского патриархата», рассказывая людям о том, что якобы большая часть постоянных прихожан за такой переход, и при этом предъявляли их подписи.

Официально заявляю, что это наглая и беспринципная спекуляция на авторитете великой православной святыни.

Наместник Лавры с такой просьбой не обращался, а священноначалие нашей Церкви на такие действия благословения не давало. Подобного рода манипуляции с упоминанием имени Лавры трудно предусмотреть, однако возможно предотвратить.

Для этого необходимо проявлять бдительность.

В связи с этим БЛАГОСЛОВЛЯЮ:

А. Духовенству:

1) объявлять прихожанам о возможных провокациях;

2) обращать внимание на неизвестных личностей, появляющихся в храме без видимой причины;

3) в случае появления лиц, собирающих какие-либо подписи, незамедлительно выяснить их личности и Рапортом доложить Правящему архиерею о произошедшем;

4) регулярно, на каждом богослужении доводить до сведения прихожан содержание данного Циркулярного письма, начиная с 11 сентября.

Б. Прихожанам:

1) не поддаваться на провокации, хранить душевный мир;

2) в случае обращения к вам с просьбой подписать что-либо сразу сообщать об этом священнику;

3) помнить слова Господа нашего Иисуса Христа: «…бойтесь волков в овечьих шкурах»;

4) не забывать о том, что «благими намерениями выстлана дорога в ад». Поэтому, одним росчерком пера, по невнимательности можно предать Матерь-Церковь, за что обречь свою душу на вечные мучения.

Дорогие моему сердцу запорожцы!

Апостол Петр, обращаясь к первым общинам в Малой Азии, призывал их постоянно искать путь Божий, то есть подражать в своей жизни Самому Господу, оставившему для нас пример, «дабы мы шли по следам Его» (1 Петр. 2:21) и «Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов» (1 Петр. 4:8).

Убежден, что следуя за Христом, любовью свидетельствуя о нашей искренней вере в Него, мы никогда не потеряемся в этом бушующем мире и будем «единым стадом у Единого Пастыря».

С любовью о Господе

+ЛУКА

АРХИЕПИСКОП ЗАПОРОЖСКИЙ И МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ