Кафедральный собор УПЦ в Киеве 27 сентября приглашает на первую детскую литургию церковного новолетия

13:14, 09 сентября 2014
Православие
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27 сентября, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, в Свято-Андрее-Владимирском храме Кафедрального собора в честь Воскресения Христова состоится первая детская литургия церковного новолетия.

Всех желающих приглашают присоединиться к совместной детской молитве.

Традиция детских литургий в Кафедральном соборе УПЦ столицы началась в октябре прошлого года с благословения Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

"Особенность детской литургии в том, что в Богослужении принимают участие сами дети. Они поют на клиросе и помогают по храму. Взрослые же только подсказывают и направляют детей. Каждый ребенок имеет возможность не просто наблюдать со стороны, а стать соучастником великого Таинства", - рассказывают в Кафедральном соборе УПЦ.

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