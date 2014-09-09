Церковь открыла в Москве три пункта сбора помощи для беженцев

12:45, 09 сентября 2014
Православие
18

Общецерковный штаб помощи беженцам, созданный при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви, начал сбор вещей и продуктов для украинских беженцев.

«Особенно остро беженцы нуждаются сейчас в продуктах питания и теплых, зимних вещах, — говорит координатор общецерковного штаба помощи беженцам Елена Моспанова. — К нам ежедневно обращаются десятки беженцев за юридической консультацией, просят устроить их на работу, купить билеты, найти жилье, но при этом одной из самых распространенных просьб остается помощь с продуктами и одеждой».

Организаторы сбора просят приносить только то, что действительно нужно беженцам, и рекомендуют перед выездом в пункт приема ознакомиться с подробным списком необходимых вещей и продуктов на официальном сайте Синодального отдела по благотворительности.

Контактную информацию сообщает официальный сайт Патриархии.

Пожертвовать средства для помощи мирным жителям Украины можно на официальном сайте Синодального отдела. 

Церковь разместила в своих учреждениях в России около 500 человек и предоставила кров в частных домах и квартирах свыше 1000 беженцам. Только в Ростовской области Церковь передала вынужденным переселенцам свыше 700 тонн гуманитарной помощи. Священники, сестры милосердия, добровольцы по всей стране регулярно привозят гуманитарную помощь в пункты временного размещения, в дома и квартиры, где временно живут беженцы. 

В Москве помощь Церкви с конца июля получили более 1500 беженцев. Им приобретаются билеты к новому месту пребывания, предоставляется вещевая, продуктовая, информационная помощь и пр. Поток обращений возрос после запуска горячей линии церковной помощи беженцам 20 августа.

На счет Синодального отдела по благотворительности для помощи поступило свыше 53 миллионов рублей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter