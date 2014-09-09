Церковь открыла в Москве три пункта сбора помощи для беженцев

Общецерковный штаб помощи беженцам, созданный при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви, начал сбор вещей и продуктов для украинских беженцев.

«Особенно остро беженцы нуждаются сейчас в продуктах питания и теплых, зимних вещах, — говорит координатор общецерковного штаба помощи беженцам Елена Моспанова. — К нам ежедневно обращаются десятки беженцев за юридической консультацией, просят устроить их на работу, купить билеты, найти жилье, но при этом одной из самых распространенных просьб остается помощь с продуктами и одеждой».

Организаторы сбора просят приносить только то, что действительно нужно беженцам, и рекомендуют перед выездом в пункт приема ознакомиться с подробным списком необходимых вещей и продуктов на официальном сайте Синодального отдела по благотворительности.

Контактную информацию сообщает официальный сайт Патриархии.

Пожертвовать средства для помощи мирным жителям Украины можно на официальном сайте Синодального отдела.

Церковь разместила в своих учреждениях в России около 500 человек и предоставила кров в частных домах и квартирах свыше 1000 беженцам. Только в Ростовской области Церковь передала вынужденным переселенцам свыше 700 тонн гуманитарной помощи. Священники, сестры милосердия, добровольцы по всей стране регулярно привозят гуманитарную помощь в пункты временного размещения, в дома и квартиры, где временно живут беженцы.

В Москве помощь Церкви с конца июля получили более 1500 беженцев. Им приобретаются билеты к новому месту пребывания, предоставляется вещевая, продуктовая, информационная помощь и пр. Поток обращений возрос после запуска горячей линии церковной помощи беженцам 20 августа.

На счет Синодального отдела по благотворительности для помощи поступило свыше 53 миллионов рублей.