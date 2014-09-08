Открыта аккредитация СМИ на VI Международный фестиваль «Вера и слово»

С 23 по 25 сентября в Москве состоится VI Международный фестиваль православных СМИ «Вера и слово».

Как сообщает синодальный информационный отдел РПЦ, аккредитация представителей СМИ на фестиваль проводится с 8 по 15 сентября пресс-службой оргкомитета фестиваля.

Журналистам для получения аккредитации на рабочие сессии фестиваля необходимо оформить заявку в электронном виде по ссылке

Фестиваль является центральным событием в жизни православных СМИ, представителей епархиальных пресс-служб и церковного медиа-сообщества.

В рамках фестиваля планируется проведение круглых столов, мастер-классов, презентаций епархиальных медиа-ресурсов. Также впервые в рамках фестиваля проводится конкурс неигровых фильмов и телепередач.

Главным событием фестиваля станет встреча участников с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которая состоится 24 сентября в Храме Христа Спасителя в Москве.

Для освещения встречи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с участниками фестиваля необходимо пройти отдельную аккредитацию, которую будет осуществлять пресс-служба Патриарха. Тел. для справок (499) 578-03-49.

Срок подачи заявок с 4 по 15 сентября 2014 года. Руководитель пресс-службы оргкомитета фестиваля — Мария Евгеньевна Коровина, тел. +7 (926) 40-40-621.