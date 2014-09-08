Митрополит Ровенский и Острожский УПЦ: По тому, как мы берегли Православную Церковь, Господь будет судить, какие мы христиане

Митрополит Ровенский и Острожский Украинской Православной Церкви Варфоломей обратился к духовенству, монашеству и верующим Ровенской епархии.

Обращение обнародовано на сайте Ровенской епархии УПЦ.

Всечестные отцы, дорогие братья и сестры

Снова, как и в 90-х годах прошлого века, над нашими православными храмами нависла угроза - захват их сторонниками воинствующего УПЦ (КП).

Его лидеры и сторонники, грубо нарушая действующее законодательство, пренебрегая мнением православных христиан, законных владельцев церквей, захватывают наши храмы.

На сегодня уже захвачено три православных храма; сохраняется угроза захвата других.

Наши обращения к представителям властных структур о защите православных храмов не дают никаких результатов. Остается единственная надежда на Бога и Его всесильную помощь.

Силы зла, в такой трудное для нашей страны время, прикрываясь патриотическими призывами, сеют раздор и вражду среди нашего народа.

Сторонники УПЦ (КП) забывают простую истину, что своими действиями они отдаляют время возможного объединения в будущем в Единую Православную Церковь.

Поэтому сейчас, как никогда раньше, нам, православным верующим, нужно беречь свою веру, защищать нашу Православную Церковь и ее храмы, беречь единство и согласие между собой.

Господь испытывает нас, нашу веру и наше терпение.

У нас есть хороший пример - это сотни святых угодников Божиих, которые, полагаясь на волю Божию, достойно прошли все земные испытания, сохранили свою верность Христу и Его Православной Церкви.

По тому, как мы берегли Православную Церковь и ее храмы, Господь будет судить, какие мы христиане.

Не будем поддаваться провокационным призывам, обвинениям и оскорблениям всех тех, кто, прикрываясь далеко нецерковными интересами, борется с Богом и Его Церковью.

Молимся, чтобы в это сложное время Господь укрепил нашу веру, терпение и нашу надежду.

Наши предки, полагаясь на волю Божью, переживая трудные времена, свою молитву всегда усиливали добровольно возложенным на себя постом.

Чтобы сила молитвы и поста дала нам сил противостоять злу и сохранить свою веру, подражая хорошему примеру наших предков.

Особенно призываю вознести свои молитвы и пост монашеству нашей епархии, поскольку молитва, совершеная в монастырях, имеет чрезвычайно большую силу.

Я, как Ваш архипастырь, призываю всех Вас 10, 11 и 12 сентября совершить богослужение в храмах и после чтения святого Евангелия вознести молитву преподобного Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего...», усилить свой личный пост и молитву, совершая добрые дела.

Нам ждать помощи от сильных мира сего не приходится. Поэтому понадеемся на милость Божию, заступничество Пресвятой Богородицы и молитвенную помощь святых угодников Божиих. Будем и впредь твердо стоять на страже нашей веры, Православной Церкви и ее храмов, и пусть Господь будет нам всегда в помощь.

Смиренный Варфоломей, милостью Божией Митрополит Ровенский и Острожский УПЦ