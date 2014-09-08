В Киевской духовной академии 23 октября состоится VI Международная конференция «Духовное и светское образование...»

В Киеве 23 октября будет проведена VI Международная научно-практическая конференция «Духовное и светское образование: история взаимоотношений - современность - перспективы».

Организатором конференции является Киевская духовная академия Украинской Православной Церкви. В этом году конференция посвящена 150-летию со дня рождения профессора Киевской духовной академии протоиерея Федора Ивановича Титова.

В рамках конференции предполагается проведение пленарного и секционных заседаний, а также круглых столов.

К участию в конференции приглашаются преподаватели и студенты духовных и светских учебных заведений, специалисты в области богословия, философии, истории, педагогики. Рабочие языки конференции: украинский и русский. Регламент докладов - до 20 минут.

Место проведения: Украина, город Киев, Киевская духовная академия.

По материалам конференции планируется издание специального выпуска «Трудов Киевской духовной академии».

По материалам church.ua