В Италии представители Церквей собрались на международной конференции, чтобы обсудить темы мира

Делегация Украинской Православной Церкви во главе с епископом Львовским и Галицким Филаретом приняла участие в XXII-й международной конференции по православной духовности, которую ежегодно организует монастырь Преображения Господня в Бозе, Италия.

Как сообщает сайт Львовской епархии УПЦ, темой обсуждения в этом году стали слова одной из заповедей блаженств: «Блаженны миротворцы”. (Мф 5: 9).

В составе делегации УПЦ в конференции также приняли участие: председатель Синодального комитета по биоэтике и этическим вопросам епископ Макаровский Иларий, благочинный Макаровского викариатства Киевской епархии архимандрит Филарет (Егоров), преподаватели Киевской духовной академии и семинарии иеромонахи Досифей (Михайлюк) и Леонтий (Тупкало).

Симпозиум был торжественно открыт обращением к участникам игумена монастыря отца Энцо Бьянки, и посланием Патриарха Константинопольского Варфоломея, которое огласил митрополит Бельгийский Афинагор. Также в адрес организаторов и участников прозвучали обращения от других Предстоятелей Поместных Православных Церквей.

Свое поздравление передал Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, которое объявил епископ Филарет.

Участие в конференции прининяли представители практически всех Поместных Православных Церквей, а также профессора ведущих учебных заведений Италии, Греции, США, Бельгии, Германии, Украины, Франции, Швейцарии, России и др. Кроме того, в числе приглашенных представители дипломатического корпуса, монахи, теологи и студенты богословских высших учебных заведений.

Обсуждение темы мира продлится 3-6 сентября. С докладами выступят известные богословы и профессора: митрополит Каллист (Уэр), митрополит Иоанн (Зизиулас), архимандрит Кирилл (Говорун), Аристотель Папаниколау, М. Селезнев и др.