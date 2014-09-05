Торжества к 1000-летию преставления князя Владимира продлятся в Украине, России и Беларуси весь 2015 год

Юбилейные торжества к 1000-летию преставления святого равноапостольного князя Владимира, благодаря которому Русь приняла православие, начнутся в январе 2015 года и продлятся весь год.

Об этом заявил председатель синодального информотдела (СИНФО) Русской Православной Церкви Владимир Легойда, сообщает РИА Новости.

По его словам, торжества пройдут в России, Украине, Беларуси и подчеркнут целостность культурного пространства трех стран.

Крещение Руси (988) связано с именем князя Владимира (978-1015). Вслед за Киевом христианство пришло в города Киевской Руси: Чернигов, Волынский, Полоцк, Туров, где создавались первые епархии.

"Юбилейные торжества, которые пройдут в 2015 году, стартуют уже в январе, вместе с официальным открытием года, посвященного памяти князя Владимира, на XXIII международных Рождественских образовательных чтениях. Запланирована череда мероприятий, которые пройдут как в столицах трех славянских стран, составляющих собой историческую Русь, — Москве, Киеве и Минске — так и в провинциальных городах. По многим городам и весям пройдут крестные ходы, будут отслужены торжественные литургии", — рассказал Легойда.

"Подготовка к проведению праздничных мероприятий идет больше года. В оргкомитете празднования сотрудничают представители епархий Русской Православной Церкви, Украинской Православной Церкви и Белорусского экзархата", — добавил глава СИНФО.

Также представитель РПЦ рассказал, что в дни поминовения князя Владимира в Москве, Киеве и Минске пройдут праздничные концерты, которые "подчеркнут целостность духовного и культурного пространства России, Украины и Белоруссии за более чем тысячу лет, прошедшую со времени крещения Руси".

Планируется, что в торжествах примут участие и представители других Православных Церквей мира.

"Конечно же, общецерковное празднование 1000-летие преставления князя Владимира привлечет к себе очень большой интерес со стороны православных верующих как России, Украины и Белоруссии, так и других поместных Православных Церквей. Мы ожидаем участия в юбилейных мероприятиях представителей всех Православных Церквей и будем рады видеть в дни торжеств рядом с нами всех, кто составляет единое каноническое пространство Православия", — заключил Легойда.

По материалам РИА Новости