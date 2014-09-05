Киево-Печерская лавра обезопасила Ближние пещеры от возможного подтопления подземными водами

В Киево-Печерской лавре выполнен комплекс дренажных работ по отводу водных потоков от Ближних пещер. Как сообщил "УНИАН-Религии" начальник отдела капитального строительства Киево-Печерской лавры протоиерей Георгий Кабашный, монастырь обезопасил Ближние пещеры от возможного подтопления природными и техногенными подземными водами.

«Подтопление может привеcти пещеры в аварийное состояние, они могут обрушиться. Монастырь постоянно решает проблемы по понижению уровней и отведению подземных потоков, которые идут к Ближним пещерам со стороны улицы Лаврской. Этот вопрос поднимался перед государством, мы просили о помощи, но вынуждены были выполнить работу своими силами - за средства лавры и благотворителей.

На сегодня выполнен первый этап: cтроительство шпунтового ограждения - подземного противооползневого сооружения. Мы перешли ко второму этапу - восстанавливаем братский корпус №40 на сохранившемся фундаменте и cоздаем дополнительную дренажную систему для отвода подземных грунтовых вод», - объяснил Георгий Кабашный.

По словам отца Георгия, работы по восстановлению корпуса №40 начались в 2013 году на фундаменте здания, которое было разобрано в 1960-х годах.

Также отец Георгий сообщил о работах по укреплению склона над Дальними пещерами лавры.

«Сейчас идет один из этапов комплексной работы по водоотведению, водопонижению и дренированию склона в районе Дальних пещер, чтобы обеспечить безопасное схождение воды в районе галереи между Ближними и Дальними пещерами и дальше, вниз, к храму Живоносный источник. Мы укрепляем cектор склона над галереей возле корпусов № 52 и № 53 и восстанавливаем монастырское овощехранилище», - сообщил Георгий Кабашный.

Как сообщил "УНИАН-Религии" главный архитектор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Александр Романченко, в последние годы на территории нижней лавры активизировались оползневые процессы и оседание поверхности. В частности, было зафиксировано разрушение бетонных подпорных инженерных конструкций, расширение трещин, провалы и оседание почвы в районе склона Лаврского оврага, прилегающего к участку монастырского овощехранилища, построенного на южном склоне Лаврского оврага в конце 1980-х - начале 1990-х гг., после передаче монастырю нижней лавры.

Также в заповеднике отметили, что противооползневые мероприятия и воссоздание утраченных зданий ведется в соответствии с Планом организации территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, утвержденным Министерством культуры Украины.

Этот документ получил одобрение международной мониторинговой миссии Центра всемирного наследия ЮНЕСКО.

Заказчиком всех работ является Свято-Успенская Киево-Печерская лавра (мужской монастырь).