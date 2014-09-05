Известного российского блогера уволили из Московской духовной академии

Ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Евгений подписал приказ о прекращении трудового договора с протодиаконом Андреем Кураевым.

Такое решение принято «в связи с истечением срока избрания по конкурсу (желания участвовать в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника он не изъявил)», - написано в блоге Кураева.

Согласно приказу, протодиакону Андрею Кураеву, который являлся профессором кафедры церковно-практических дисциплин, будет выплачена денежная компенсация.

«Как видим, на этот раз мотивировка приличная — не то что в декабрьском эмоциональном решении — уволить за то, «что протодиакон Андрей Кураев регулярно выступает в средствах массовой информации и в блогосфере с эпатажными публикациями», — написано в блоге.

Протодиакон Андрей Кураев также сообщил, что в МГУ его лекций в этом году также не будет, в чем он усматривает церковное давление на руководство вуза.

"Правмир"