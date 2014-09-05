Десятая годовщина бесланской трагедии: в спортзале школы помянули 334 погибших

3 сентября архиепископ Владикавказский и Аланский Зосима и священнослужители Северной Осетии приняли участие в траурных мероприятиях, посвященных десятой годовщине бесланской трагедии. В этот день в 2004 году наступила развязка террористического акта, унесшего жизни 334 человек, из которых более половины — дети.

В своем слове после чтения Евангелия архиепископ Зосима напомнил, что бесланская трагедия произошла в дни праздника Успения Пресвятой Богородицы. Говоря о том, что означает смерть для христианина, владыка сказал:

«Все мы знаем, что кара Божия всегда настигает злодеев, а мы должны думать о живых и делать все, чтобы зло не повторилось. Очень важно, чтобы наши сердца не очерствели, чтобы мы не озлобились. Если же мы научимся побеждать зло молитвой о тех, кто это зло приносит, то мир вокруг нас станет добрее».

После Божественной литургии в стенах спортзала школы № 1 г. Беслана священнослужители и сотни прихожан прошли крестным ходом от здания школы до мемориального кладбища «Город Ангелов».

Под удары метронома были зачитаны имена погибших, после чего в небо выпустили 334 белых воздушных шара по числу жертв теракта.

Священнослужители обошли мемориальное кладбище и побеседовали с теми, кто потерял близких в сентябре 2004 года.

После траурных мероприятий архиепископ Зосима совершил чин освящения поклонного креста, установленного у некрополя на молитвенную память о погибших во время террористического акта 1-3 сентября 2004 года в школе № 1 г. Беслана.

«Православная Осетия»