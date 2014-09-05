В Мадриде собрали помощь для беженцев из Украины

Посольство Российской Федерации в Испании и храм святой равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде совместными усилиями собрали около 700 килограммов одежды для беженцев, которые оказались в России в результате вооруженного конфликта на востоке Украины.

В Москве груз был передан сотрудникам Синодального отдела по благотворительности и социальному служению РПЦ.

«Наша совместная помощь людям, лишенным крова - хороший пример сотрудничества между Церковью и дипломатами», - отметил настоятель храма протоиерей Андрей Кордочкин.

Ранее приходом был объявлен сбор средств для оказания помощи Свято-Успенской Святогорской лавре, которая приняла более 700 беженцев, а также семье священнослужителя, погибшего во время конфликта, сообщил сайт Корсунской епархии РПЦ.

Сайт службы коммуникации ОВЦС РПЦ