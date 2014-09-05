У Даши Шаповаловой опухоль головного мозга, рецидив болезни, нужны средства на лечение

Рассказывает Анна Ширшова:

"С Дашей Шаповаловой я познакомилась, когда готовила репортаж о воскресной школе монастыря святого Саввы Освященного. Она проводила в средней группе мастер-класс «Пасхальное яйцо». На уроке присутствовало около двадцати ребят — очень подвижных и, как мне казалось, неуправляемых. Но Дарья Сергеевна (так обращались к ней дети) к каждому ребенку находила подход: своим вниманием, добрым словом, ласковым взглядом. И, глядя на нее, трудно было представить, что эта девушка находится на инвалидности с диагнозом: опухоль головного мозга…

Даша – старшая дочь в семье Шаповаловых. Родилась и выросла в городе Мелитополе. Окончила школу с золотой медалью, потом – государственный агротехнологический университет с красным дипломом, и одна из немногих была направлена на работу в бюджетную организацию города Киева.

Беда пришла внезапно, как гром среди ясного неба. Страшное слово «рак» изменило всю ее жизнь и жизнь родных людей. Началась борьба с тяжёлой болезнью. Лечение проходило по медицинской схеме, но главным стало упование на Бога и на Его бесконечную милость.

Даша начала посещать храм, причащаться Святых Христовых Таин, и Господь вывел ее из тяжелой ситуации. У Даши наступила ремиссия, и появился шанс потрудиться во славу Божью. Целый год она работала в воскресной школе «Призри на смирение», а в конце года наступил очередной рецидив.

Сейчас Даша вместе с мамой находится в Киевском институте нейрохирургии. Проходит тяжелейший курс химиотерапии. И хоть в феврале этого года ей исполнилось 25 лет, но она по-прежнему остается для родителей ребенком — маленьким и беззащитным. Родители готовы пожертвовать всем, чтобы вернуть здоровье своей дочери. Они берут кредиты, берут взаймы деньги у знакомых, но средств не хватает.

По благословению наместника обители в монастырском храме проводится сбор пожертвований для Даши Шаповаловой. Но это малая лепта, которую вносят прихожане и родители детей воскресной школы. А все вместе мы сможем помочь девушке и ее родителям в их беде. И, дай Бог, Дарья Сергеевна снова придет в свой класс воскресной школы, чтобы дарить детям радость от каждого прожитого дня".

Анна Ширшова, spasenie-melitopol@i.ua

Пожертвования можно присылать на пенсионную карточку Даши:

5168 7572 4988 1162 — карта Приват Банка,

Шаповалова Дарья Сергеевна

Тел. мамы: (096) 248 25 28 — Елена Шаповалова

Брусиловский Александр, brusilovsky@yandex.ru, (050)-6371433

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