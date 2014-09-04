В Сумской области из храма украдены шесть старинных икон и пожертвования для пострадавших в зоне АТО
22:34, 04 сентября 2014Православие
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В Сумской области в селе Рябина Великописаревского района злоумышленники обокрали Николаевский храм.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской епархии Украинской Православной Церкви, 3 сентября неизвестные взломали замки и унесли шесть старинных икон, а также содержимое ящика для пожертвований, куда собирали средства на нужды пострадавших от военных действий на Донбассе, а также на нужды храма.
«Настоятель храма обратился к правоохранителям, которые проводят следственные действия», - отмечается в сообщении.
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