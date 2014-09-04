Во Львове в день 100-летия Талергофской трагедии молились о погибших на Донбассе и о мире в Украине

Во Львове 4 сентября, в день 100-летия основания первого в Европе концентрационного лагеря Талергоф, в котором были замучены около 20 тысяч галичан, закарпатцев и холмщаков, молились об упокоении всех убитых во время этнической чистки в 1914-1918 гг. и о погибших во время военных событий на Востоке Украины.

Как сообщает сайт Львовской епархии УПЦ, в Георгиевском кафедральном соборе за поминальным Богослужением собрались родственники пострадавших от этнических и религиозных преследований и погибших на Донбассе.

В конце Божественной литургии отец Маркиан зачитал обращение епископа Филарета по случаю 100-летия Талергофской трагедии.

Сугубо сегодня в храме молились о мире в Украине. Литургическая комиссия к этому дню подготовила молебен, написанный по примеру «Последования молебного пения об Отечестве», которое, находясь в лагерях, написал епископ Афанасий (Сахаров) в 1941 году.

Также в этот день была совершена панихида у могилы с памятным знаком всем жертвам Талергофа на Лычаковском кладбище города Львова.