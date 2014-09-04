У Церкви есть что сказать современному человеку - Патриарх Кирилл

3 сентября, в рамках визита в Псковскую епархию Русской Православной Церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с Первосвятительским словом в Троицком кафедральном соборе Псковского кремля.

"...Во времена моего детства и молодости на всю Русскую Церковь было всего шесть монастырей, а на территории Российской Федерации было всего два монастыря — Троице-Сергиева лавра и Псково-Печерский монастырь. И живя в Санкт-Петербурге, тогдашнем Ленинграде, я часто посещал Печоры, и, конечно, всякий раз проезжал через Псков...

...Очень важно чтобы сегодня Церковь была способна к постоянному диалогу с современными людьми. Диалог предполагает обмен. У Церкви есть что сказать современному человеку, но для того чтобы ее слово было убедительным, надо, чтобы Церковь была способна слышать человека, его скорби и воздыхания, его чаяния и надежды.

Церковь не должна замыкаться только в самой себе. Если она замыкается, она превращается в гетто, внутри которого люди себя хорошо чувствуют, потому что рядом те, кто разделяет их убеждения. Но гетто не способно влиять на окружение. Именно поэтому Церковь призвана слышать, слушать людей и строить свои пастырские программы, исходя из реальных потребностей человека...

...Наши приходы должны быть местами, куда люди устремлялись бы не только для того, чтобы помолиться (хотя в первую очередь, чтобы помолиться), но где они обретали бы душевный покой, где бы их понимали, поддерживали. Каждый приход должен стать общиной верующих людей, связанных и убеждениями, и взглядами на жизнь, и, одновременно, общими добрыми делами. Очень надеюсь, что именно так у нас будет развиваться церковная жизнь..."

Полный текст Первосвятительского слова можно прочесть здесь.

По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси