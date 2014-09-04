Украинские митрополиты на Афоне возглавили торжества в честь Светописанной иконы Божией Матери

3 сентября в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре почитается чудесное явление светописанного образа Пресвятой Богородицы.

Как сообщает сайт "Русский Афон", торжества в монастыре возглавили митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий (Генсицкий) и митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор (Гаюн).

В честь панигира в обители были совершены две литургии: Архиерейским чином в Покровском соборе монастыря, а также в храме Светописанного образа Божией Матери. После литургии был совершен крестный ход к месту явления в этот день Пресвятой Богородицы в 1903 г., где был совершен Соборный водосвятный молебен над источником в часовне. За Всенощным бдением, а также на трапезе было прочитано Слово на честь Светописанного образа Пресвятой Богородицы, в котором раскрывалась суть настоящего празднования.

В этот день в 1903 году во время раздачи милостыни при Святых Вратах Пантелеимоновой обители была сделана фотография, на которой впоследствии оказался запечатлен образ Богоматери, принимающей милостыню из рук старца-инока в числе неимущих братий.

В одной из рукописей русского святогорского монастыря говорится о том, что 21 августа 1903 года во время раздачи милостыни неимущим монахам у Святых Врат обители инок Гавриил сделал фотоснимок, и на фотографии, к величайшему удивлению всех, проявился образ Богоматери, смиренно получавшей милостыню вместе со всеми нуждающимися.

Незадолго до этого некоторые из подвижников видели Дивную Жену среди монахов в другие дни раздачи милостыни и хотели показать Ее привратнику, однако, в самый день фотографирования Ее никто не видел.

В память об этом событии у Святых Врат русского святогорского монастыря построена часовенка в виде сени с источником воды и иконой Пресвятой Богородицы. Так братия обители почтила место, на котором чудесно явилась Игумения Святой Афонской Горы в 1903 году, пишет "Русский Афон".

Часовня была построена и освящена в 2011 году. В том же году в одном из братских корпусов был устроен храм в честь Светописанной иконы Божией Матери.

Подобно тому, как Богочеловек Иисус Христос изобразил Нерукотворенный Образ Свой Едесскому князю Авгарю на плате, и отобразил черты Божественного Своего тела на погребальных пеленах, так и Пресвятая Дева соблаговолила запечатлеть Свои Божественные черты с помощью фотографии, что с греческого языка переводится как светописание. Полученный образ и получил наименование – Светописанный.

Подобно Сыну Своему, Пресвятая Богородица нередко является, особенно на Святой Горе Афон, "просто", скрывая Свою славу. Так и в этом случае, Божия Матерь снизошла в виде убогой просительницы, приняла из рук старца-монаха милостыню, чтобы утешить неимущих братий, поддержать добрую традицию Обители и уладить неожиданное недоразумение. Своим снисхождением Матерь Божия вновь подтвердила Свои обетования о Святой Горе Афон.

Сразу же после чудесного события, весть о котором обошла всю Святую Гору, началось почитание образа-фотографии. Были сделаны копии, которые хранились иноками в святых углах среди икон. Фотография попала и в Россию, найдя и там своих почитателей.