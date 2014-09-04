Предстоятель РПЦ: Верю в то, что доброта не исчезла из нашего народа

3 сентября во время посещения Изборска Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о встрече с 10-летней Милой Филимоновой, которая состоялась в Псково-Печерском монастыре.

Как сообщает пресс-служба Патриарха, Мила выросла без родителей, она обратилась в прошлом году к Патриарху с просьбой помолиться о том, чтобы у нее появилась мама. Святейший встретился с ней и ее новой семьей. Отвечая на вопрос журналистов о том, вдохновит ли этот пример другие семьи брать на воспитание сирот, Предстоятель Русской Православной Церкви сказал:

«Мне трудно судить, это зависит от людей, которые будут знать историю Милы — насколько они близко к сердцу воспримут это. Но я глубоко убежден в том, что когда мы делаем доброе дело, особенно когда мы значительно себя ограничиваем чтобы сделать доброе дело, то что-то очень существенное происходит в нашей душе. Мы становимся другими.

Сегодня я смотрел на лица родителей — молодые люди Ольга и Игорь, светлые ангельские лица. Если показать лицо такого человека — все ясно. А разве другой человек смог бы взять девочку с ограниченными возможностями и воспитывать ее? Для этого нужно иметь очень доброе, отзывчивое сердце.

Я верю в то, что эта доброта не исчезла из нашего народа. Просто очень много суеты, и люди крутятся в этой повседневной суете и часто теряют жизненные ориентиры. Поэтому мне бы хотелось, чтобы не только пример Милы, а чтобы вообще обстоятельства нашей жизни больше нас подталкивали к тому, чтобы мы делали добрые дела.

Когда с нашим народом происходит беда, или с теми, кто нам близок, как это произошло на Украине, дай Бог сохранить нам внутреннюю отзывчивость. Я молюсь об этом. Отзывчивость и жертвенность преобразует внутреннюю жизнь человека. Поэтому Церковь наша будет делать все для того, чтобы укреплялись эти чувства в наших душах».