Православная Церковь готовится к празднованию 1000-летия преставления святого князя Владимира

3 сентября в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата состоялось второе заседание Организационного комитета Русской Православной Церкви по празднованию 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира.

Оргкомитет был создан по благословению Патриарха Кирилла с целью подготовки на общецерковном уровне юбилейных торжеств, которые будут проходить в 2015 году.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия участие в мероприятии принял Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Присутствующих ознакомили с ходом работы по подготовке планов проведения торжественных мероприятий, которая ведется как по церковной, так и по государственной линии, о контактах с ответственными лицами, в рамках которых велось согласование основного плана юбилейных мероприятий.

Далее состоялось обсуждение конкретных вопросов, касающихся подготовки торжеств. В ближайшее время планируется согласовать программу мероприятий по празднованию юбилейной годовщины преставления святого равноапостольного князя Владимира.

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