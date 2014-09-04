Пленные украинцы, которых опекал священник УПЦ, вернулись из Ливии

28 августа была освобождена группа украинских граждан, которые с 2011 года находились в плену в Ливии.

Во время пребывания в плену к украинцам регулярно приезжал с целью пастырского попечения клирик Киевской епархии Украинской Православной Церкви протоиерей Захария Керстюк.

В течение 1109 дней украинцы находились в плену, а через несколько дней после освобождения смогли вернуться домой - в Киев, Харьков, Полтаву, Херсон, Одессу.

При содействии Министерства иностранных дел Украины освобожденные граждане получили новые документы. Один из пленных - Анатолий Козлов не дожил до освобожденя, он трагически погиб. Его похоронили в Одессе 23 августа.

Сейчас бывших пленных ждет реабилитация и возвращение к нормальному образу жизни.

На сегодняшний день в ливийском плену еще остаются четыре украинца и один белорус.

church.ua