Во Львове в день 100-летия концлагеря Талергофу будут молиться о погибших на Донбассе

4 сентября - 100-летие Талергофу - первого в Европе концентрационного лагеря, в котором были замучены около 20-ти тысяч жителей современной Галичины, Закарпатья и Холмщины.

Как сообщает сайт Львовской епархии УПЦ, в этот день в Георгиевском кафедральном храме Львова состоится соборное поминальное Богослужение, за которым будут вознесены молитвы о всех жертвах этнической чистки, которую проводила в то время власть Австро-Венгерской империи в регионе.

Особым образом в этот день будут возноситься молитвы об установлении мира в Украине, по примеру «Последование молебного пения об Отечестве», написанного епископом Афанасием (Сахаровым) в 1941 г. и заупокойные молитвы по всем погибшим на Донбассе.

График богослужений:

08.00 - заупокойная Божественная литургия;

09.30 - молебен о мире в Украине. Лития по жертвам Талергофу;

11.00 - Панихида на Лычаковском кладбище у памятника жертвам Талергофа.