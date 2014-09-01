Грузинский Патриарх молится о мире на Донецкой земле

31 августа состоялся телефонный разговор Предстоятеля Грузинской Православной Церкви Патриарха Илии и Митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона.

Как сообщает сайт Донецкой епархии УПЦ, Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхетский и Тбилисский Илия интересовался состоянием церковных дел в Донецкой епархии, на территории которой в настоящее время проходят активные боевые действия.

Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион обратился к Его Святейшеству с просьбой молитв о вынужденных переселенцах, беженцах и пострадавших от обстрелов мирных гражданах.

В свою очередь Грузинский Патриарх заверил митрополита Илариона в братской поддержке и своей молитве о мире на Донецкой земле.