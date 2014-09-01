В Житомире в крупнейшей в Украине воскресной школе УПЦ КП дети помолились за успешный учебный год

В Житомире в крупнейшей в Украине воскресной школе УПЦ КП при Свято-Михайловском кафедральном соборе дети помолились за успешный учебный год.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Свято-Михайловского кафедрального собора УПЦ КП.

Согласно сообщению, 31 августа после второй Божественной литургии, которую возглавил архиепископ Житомирский и Овручский Изяслав в Свято-Михайловском кафедральном соборе Житомира был проведен молебен на начало нового 2014-2015 учебного года. Участие в богослужении приняли дети-школьники, которые молились за успешный новый учебный год.

На молебне священнослужители просили у Бога благословения для детей и учителей на обучение, "чтобы Господь милостиво воззрев на детей и послал на них духа премудрости и понимания, и открыл ум и уста, и просветил сердца их к принятию доброго учения".

Молебен возглавил священник собора протоиерей отец Владимир в сослужении диакона Василия Татарина.

Как сообщал УНИАН, крупнейшая в Украине воскресная школа УПЦ КП действует при Свято-Михайловском кафедральном соборе. Новое здание школы размещено в центре Житомира.

Новое помещение школы открыл и освятил в Житомире 10 мая глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет.